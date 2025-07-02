مصرف عجمان يعالج المدفوعات والتسوية الفورية للعملاء بتعاون "فولتس باي"

MENAFN - Al-Bayan) ">أطلق مصرف عجمان حلاً مشتركاً لمعالجة المدفوعات لعملائه من قطاع الأعمال، وذلك من خلال شراكته الاستراتيجية مع ((فولتس باي)) VaultsPay، وهي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتتمتع بحضور عالمي.

يمثل البرنامج خطوة جديدة في إطار التعاون المستمر بين الجانبين، ويعكس التزاماً مشتركاً ببناء نظام مالي رقمي، يتيح للتجار ورواد الأعمال والشركات الناشئة فرص النمو ضمن اقتصاد مبتكر ومستعد للمستقبل.

تشكل هذه المبادرة مرحلة بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث يطرح، ولأول مرة، خدمة أجهزة نقاط البيع (POS) والتسوية الفورية، ما يعزز من تنوع خدماته المقدمة لقطاع الأعمال.

سيحصل عملاء المصرف على إمكانية الوصول إلى بنية VaultsPay التحتية المتقدمة والآمنة، ما يتيح قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان، والخصم، والبطاقات المسبقة الدفع في بيئات البيع بالتجزئة. ويتضمن الحل كذلك تقنيات المعالجة الفورية، والحماية من الاحتيال، وأدوات شاملة لإعداد التقارير، ما يمثل خطوة داعمة لاستراتيجية المصرف في تطوير عروضه الرقمية لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: ((هذا التعاون يتجاوز كونه شراكة تقنية. إنه خطوة فعلية نحو تمكين الشركات في دولة الإمارات من العمل بكفاءة وثقة. نؤمن في مصرف عجمان بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكين المنظومات الاقتصادية. ومن خلال هذه الشراكة مع))فولتس باي((، نوفّر أدوات حقيقية لدعم التجار ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي، بسلاسة وأمان، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والشمول المالي)).

ويعكس هذا التعاون التلاقي المتزايد بين المؤسسات المالية الراسخة ومنصات التكنولوجيا المالية المرنة، وهو توجّه يعيد تشكيل الطريقة التي تصل بها الشركات إلى الخدمات المالية وتتفاعل معها. من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية الموثوقة والقدرات الرقمية الحديثة، يهدف البرنامج إلى توفير حلول عملية، جاهزة للمستقبل، وسهلة الوصول لعملاء الشركات وقطاع التجزئة في دولة الإمارات.

وقال أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة ((فولتس باي)):((يمثل هذا الإطلاق مع مصرف عجمان توافقًا واضحًا في الرؤية والطموح. نحن نعمل معًا على بناء بنية تحتية للمدفوعات أكثر ذكاءً وشمولاً، تعكس مكانة الإمارات في الابتكار الرقمي والتزامها بدعم الاقتصاد الحقيقي. في))فولتس باي((، نؤمن بأن التكنولوجيا تخلق فرصاً متكافئة للنمو والوصول، ومن خلال هذه الشراكة، نفخر بتقديم حلول موثوقة وآمنة تدعم مختلف فئات الأعمال بثقة واستدامة)).

البرنامج دخل حيز التنفيذ، وتم إطلاقه بالكامل وهو متاح الآن لجميع عملاء بنك عجمان التجاريين المؤهلين. ويواصل مصرف عجمان تركيزه على الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤيته في تقديم خدمات مصرفية مرنة، رقمية، وجاهزة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء الدولة