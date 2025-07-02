جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى الاستقلال

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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى الاستقلال
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بيلاروسيا الصديق بالمزيد من التقدم و الرقي والأزدهار.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بيلاروسيا الصديق بالمزيد من التقدم و الرقي والأزدهار.
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