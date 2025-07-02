معرض آرت بازل يحطّ رحاله في الدوحة: الفن العالمي يطرق أبواب الخليج

MENAFN - Swissinfo) في إطار خطتها التوسعية المكثفة بعد الجائحة، أعلنت "آرت بازل" (Art Basel) إطلاق نسختها الجديدة عام 2026 في مدينة الدوحة (العاصمة القطرية)، تحت إشراف الإيطالي فينسينزو دي بيليس. وفي مقابلة مع موقع "سويس إنفو"، تحدث دي بيليس عن رؤية المعرض لآلية تنظيم العمل. تم نشر هذا المحتوى على 02 يوليو 2025 - 08:04 13دقائق

أعمل كمحرر إلكتروني في قسم اللغة البرتغالية ومسؤول عن التغطية الثقافية في سوي إنفو, وأعمل كمراسل ومحرر وناقد فني وسينمائي. ولدتُ في ساو باولو بالبرازيل، ودرستُ السينما والاقتصاد، ثم عملت في الصحافة ثم في إنتاج الأفلام الوثائقية. انضممتُ إلى سويس إنفو في عام 2017.



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بنى معرض آرت بازل علامة تجارية لا جدال فيها، باعتباره المعرض الفني الرائد في العالم، بفضل استراتيجية توسّع ثابتة، حيث يفتتح موقعًا جديدًا كل عشر سنوات تقريبًا. في عام 2003، معرض آرت بازل ميامي؛ وفي عام 2013، معرض هونغ كونغ؛ وفي عام 2022، معرض باريس. ويبدو أن الوتيرة تتسارع الآن: ففي أواخر مايو، أعلنت الشركة عن إضافة جديدة إلى جدول معارض الفنّ العالمية، آرت بازل قطر، الذي سيقام لأول مرة في فبراير 2026.

ويشرف على المعرض الجديد هناك المدير الإيطالي فينسينزو دي بيليس، الذي يشغل منصب المدير الفني ومدير معارض“آرت بازل” العالمية أيضًا .كما يشرف على عمل مدراء المعارض كذلك، وهو يتبع مباشرة لنوا هورويتز، الرئيس التنفيذي لشركة“آرت بازل”.

جوهر الموضوع:

تجدون في هذا المقال الجواب عن النقاط التالية:

* لماذا اختار“آرت بازل” قطر محطة أولى له في المنطقة؟

* كيف نجحت قطر في ترسيخ موقعها ضمن المشهد الثقافي العالمي؟

* هل يحدّ الوضع الأمني في المنطقة من الطموح القطري؟

وعيّنت شركة“آرت بازل” مديرًا مسؤولًا عن كلّ معرض على حدة، ما ساهم في تعزيز توسّعها، وترسيخ علاقاتها المحلية. وتتمثل مهمة دي بيليس في قطر في إعداد وضمان حسن سير عمل المعرض، ثمّ تسليم إدارته لاحقا لمدير محلي.

وأوضح خلال مقابلة في منتصف شهر حزيران، من داخل معرض“آرت بازل” في بازل، أنّ:”هدفنا إنشاء فريق محلي وإدارة محلية تتولّى تشغيل المعرض وإدارته. وينطبق هذا الأمر على كلّ نسخ المعرض، ومنها قطر. وستُطبّق آلية العمل ذاتها، إذ من الأهمية الثقافية أن تتمثل تلك المنطقة في المعرض بأفراد ينحدرون منها”.

موقع“آرت بازل قطر”: مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم، والأزياء M7، من تصميم مكتب الهندسة البريطاني جون ماكسلان وشركاه. تمّ افتتاحه في العام 2022.

قطر في بازل

التقينا دي بيليس في الغرف الخلفية داخل صالة“هواة جمع الأعمال الفنية” في معرض“آرت بازل”، أو صالة“كبار الشخصيات” – وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين.ات وجمهور المعرض. وأثناء السير إلى هناك، لا يمكن تجاهل الحضور القطري اللافت من خلال التصاميم، ونماذج المساحات الثقافية المقرّر إنشاؤها في معرض“آرت بازل” في الدولة الخليجية. وأبرزها تصميم متحف لوسيل، للمهندسين المعماريين السويسريين هيرتزوغ ودي ميرون. ومن المقرّر افتتاح هذا المتحف في عام 2029. كذلك، تلعب فنون الطهي القطرية دورًا رئيسيًا في جناح معدّ خصيصًا لها.

وأعلن دي بيليس منذ أيام، خلال مؤتمر صحافي سبق الافتتاح الرسمي للمعرض، إبرام شركة“آرت بازل” صفقة عالمية مع الخطوط الجوية القطرية. وستكون الشريك الرسمي المتميز في“دعم كلّ المعارض السنوية المرموقة التي ستُقام في بازل، وباريس، وهونغ كونغ، وميامي بالإضافة إلى النسخة المطلقة حديثًا في قطر”.

إذن، هل يشمل الاتفاق كلّ هذه الحزمة؟ يجيب دي بيليس قائلًا:” لن أسميّها حزمة. فهي ليست محدّدة بجانب واحد. وأعتبر هذا الأمر تطوّرًا طبيعيًا للعمل الذي نقوم به مع العديد من العلامات التجارية، والخطوط الجوية القطرية واحدة منها”.

ويصرّ دي بيليس على أن نهج آرت بازل هو”تطوير برنامجنا مع شركائنا في كلّ منطقة؛ نحن نطوّر البرنامج، وهم يتبعوننا في أماكن أخرى. ونحبّ أن نأخذ مدننا معنا إلى المدن الأخرى التي نعمل فيها“.

صورة جوية (نموذج) لمبنى متحف لوسيل في قطر. من المقرّر افتتاحه عام 2029. ©Herzog & de Meuron, Courtesy of Qatar Museums

وسيبدأ نشاط معرض“آرت بازل قطر” على نطاق محدود، رغم المبالغة في وصف المشروع الجديد. وأعلن دي بيليس أنّ النسخة الأولى من المعرض ستتضمّن حوالى 50 صالة عرض فنية. وفي بازل، بلغ عددها هذا العام 289، تمامًا كما هو متوقع في ميامي في ديسمبر؛ أمّا في باريس، فسيبلغ 203 في أكتوبر؛ في حين بلغ 204 في هونغ كونغ في شهر مارس الماضي.

ويقول دي بيليس إنّ المعرض سيشكّل مزيجًا بين صالات عرض عالمية وأخرى محلية (أي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وقد اتّصل عدد من تجّار الأعمال الفنية خلال العرض في بازل، وقدّموا طلبًا للمشاركة في معرض قطر. ولكن يسود انطباع عام، لاسيما بين المعارض الصغيرة ومتوسّطة الحجم، بتفضيل المعرض في نسخته الافتتاحيّة، الجهات والشركات الكبرى في المجال على الأقلّ.

أصداء كأس العالم لكرة القدم

ليس مستغربًا أن يواجه معرض“آرت بازل” انتقادات ألقت بظلالها على كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، لاسيما فيما يتعلق بسجل قطر في مجال حقوق الإنسان وظروف العمل. وأدّت إلى توجيه اتهامات لقطر بتلميع صورتها عبر استضافة أحداث رياضية كبرى (الغسيل الرياضي)، بسبب طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين، والنساء، وحقوق مجتمع الميم.

وفي هذا السياق، يستبعد دي بيليس كلّ هذه الادّعاءات، مؤكّدًا أنّ مدونة قواعد السلوك في شركة“آرت بازل” صارمة؛ ويقول“علينا الالتزام بها نحن وشركاؤنا”.

ويضيف:” في الوقت عينه، علينا الالتزام بقوانين البلد الذي سنعمل فيه”. وعند سؤاله عمّا سيحدث إذا تعارض قانون البلد مع مدوّنة قواعد السلوك لشركة“آرت بازل”، لم نلق أي إجابة.

وعلى أي حال، قد يسلّط هذا النقاش الضوء على قطر بشكل مجحف، إذ تمّ افتتاح نسخة من معرض“آرت بازل” في هونغ كونغ. وبالتالي، لا يخلو سجلّ حقوق الإنسان في الصين من الانتهاكات.

خلال المباراة النهائية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطرعام 2022، قام عدد من النشطاء بكتابة الرقم 15،000 على الأرضية بأرقام ضخمة، أمام مقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وكان الهدف تسليط الضوء على عدد العاملين المهاجرين الذين لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بتنظيم كأس العالم، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. Keystone / Michael Buholzer

أمّا من ناحية الرقابة والقيود على حرية التعبير، فليست ولاية فلوريدا التي تضمّ معرض ميامي، مثالًا يُحتذى به أيضًا في ظلّ إدارة حاكمها الجمهوري رون دي سانتيس، وسياساته المثيرة للجدل المستهدفة لمناهج المدارس والجامعات.

ازدهار ثقافي

نسخة المعرض الجديدة هي شراكة بين“آرت بازل” وشركتها الأمّ” آم سي آتش” (MCH) ، إلى جانب مؤسّستين قطريتين كبيرتين: قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) المشكّلة لجزء من صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، والهيكل التنظيمي الرائد لبطولة كأس العالم الفيفا؛ وشركة كيو سي+ ( QC+) المعرّفة بنفسها كـ“مجموعة استراتيجية وثقافية متخصّصة في الصناعة الثقافية، والإشراف، والتنسيق الفني”.

كذلك، يمثّل معرض“آرت بازل قطر” تطوّرًا للاستراتيجية طويلة الأمد التي وضعتها الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، شقيقة الأمير القطري. وشكّلت على مدى عقدين، المحرّك الرئيسي لاستثمار واسع النطاق في البنية التحتية الثقافية. كذلك، تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسّسات أخرى، منها مؤسّسة الدوحة للأفلام، التي كانت من الجهات الرئيسية المستثمرة في إنتاج الأفلام من دول الجنوب العالمي، لأكثر من عقد.

صورة للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، خلال مناسبة عامة أقيمت مؤخرًا للاحتفال بأوّل مشاركة قطرية رسمية في معرض“بينالي البندقية للعمارة”، في شهر مايو. Qatar Pavillon

وأطلّت الشيخة المياسة في ظهور نادر خلال معرض“آرت بازل”، في ندوة مشتركة مع شخصيتين سويسريتين بارزتين، هما المهندس المعماري جاك هرزغوف والفنان أورس فيشر. وقالت إنّ مشروعها يدخل“مرحلته الأخيرة”، وسيُتوّج مع افتتاح متحف لوسيل في عام 2029. وهذه المؤسسة هي على الأرجح الأكثر جرأة بين المتاحف المذهلة التي شُيّدت مؤخرًا؛ ومنها متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي، وتُعتبر من الأكثر شمولًا في المجال.

بحث في فنّ الاستشراق

في الأساس، كانت لوسيل موطنًا لمؤسّس دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، أسّس فيها مركز حكمه في أوائل القرن العشرين. وتُعتبر مدينة مخطّطة وجديدة، وتُعرف بتصميمها العمراني المبتكر، ودمجها للبنى التحتية العصرية.

وصمّم مكتب هيرتزوغ ودي ميرون متحف لوسيل، ويُعرف بـ”متحف الأفكار”، وهو مخصّص“للفن الاستشراقي”، بمعنى تمثيل“الشرق” في الفن الغربي. ويهدف إلى تقديم مقاربات جديدة تتعلّق بموضوع التحرير من الاستعمار ومواجهته.

نموذج مثالي عن الفن الاستشراقي:“فارس عربي على صهوة جواده” ليوجين دولاكروا (1849) © Lusail Museum, Qatar Museums, 2022

واتّخذت قطر مسارًا ثقافيًا مختلفًا عن الدول المجاورة لها في الخليج. ففي دبي، تمثّلت التجربة الأبرز في إنشاء مدينة دبي للإعلام، حيث جمعت المنتجين.ات والمبدعين.ات والمؤسّسات الإعلامية بمختلف أشكالها وأحجامها، لاسيما من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أمّا أبو ظبي، فاشترت حقوق استخدام اسم“اللوفر” لمتحفها الجديد، في حين شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في أعداد المعارض، وهواة جمع الأعمال الفنية.

لكن، لا يُقارن استثمار هذه الدول في بناء القدرات المحلية، وإنشاء المؤسّسات الثقافية بما تفعله قطر. وعند سؤال دي بيليس:“لماذا اخترتم قطر”، يجيب بأنّ شركة“آرت بازل” وقطر“تلتزمان برؤية مشتركة”، فليس هذا مجرّد كلام فضفاض بين الشركات.

ويضيف:” الأمر لا يتعلق بقطر بحدّ ذاتها. أهمية قطر محورية في إطار هذه الجهود، ولكنّنا نتطلّع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككلّ. تُعدّ قطر حاليًا مركزًا، ولكنّها ستتحوّل إلى مركز رئيسي مؤثر على مستوى إقليمي أوسع”.

ورفضت الشيخة المياسة الإجابة على أسئلة متعلقة بالتنافس الإقليمي، لاسيما مع المملكة العربية السعودية، التي تشارك قطر الطموح في تجاوز الاعتماد على النفط. وتقول:” التنافس مفهوم غربي. لا يعتبروننا منافسين لهم؛ نحن نكمّل بعضنا البعض”.

ولكن برز عامل مفاجئ غير متوقع. فبعد أيام قليلة على إجراء المقابلة مع دي بيليس، استهدفت الصواريخ الإيرانية القاعدة العسكرية الأميركية في قطر. وفي اليوم التالي، تمّ التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أنّ فترة صموده ليست واضحة.

وترعى هذه الدولة الخليجية علاقات جيدة مع كافة الأطراف في النزاع (إيران، وإسرائيل، والولايات المتحدة)، ورغم اقترابها من الخطر، إلا أنّها لا تشكّل هدفًا لأي طرف. ومع ذلك، فستكون أي خطط مستقبلية في المنطقة قائمة على استقرار هشّ؛ ويبدو أنّ فبراير 2026، بات أشبه بأفق طويل الأمد فجأة. لكن في الوقت الراهن، تسير الأمور كالمعتاد.

تحرير: كاثرين هايكلي

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد