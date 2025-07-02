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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

2025-07-02 06:06:03
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تموز (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال.
وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا أيام الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
--(بترا)
م ف /اص/اح
02/07/2025 12:32:46

MENAFN02072025000117011021ID1109750887

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