مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
القدس المحتلة 2 تموز (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال.
وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا أيام الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
--(بترا)
م ف /اص/اح
02/07/2025 12:32:46
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
خطوة أمريكية لإزاحة "قيصر".. فرصة جديدة لتعافي سوريا
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
مطالب بتنظيف بحر المعامير والعكر من الوحل لإنعاش المياه من الرواسب الملوثة
جروب-آي بي تطلق تحذيراً بشأن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا
العربية للسيارات تُطلق حملة "Swipe & Drive" حصرياً لسكان دولة الإمارات