الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة

الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة
مادبا 2 تموز (بترا)- حققت الجامعة الألمانية الأردنية إنجازا دوليا مميزا، حيث تمكن طلاب فرع جمعية مهندسي الطاقة (AEE) في الجامعة من الفوز بجائزتين عالميتين مرموقتين ضمن جوائز الفروع الطلابية الدولية لعام 2025، التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة.
ووفق بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، حصلت الطالبة ميرال عارضة، رئيسة الفرع في الجامعة، على جائزة أفضل عضو طلابي والتي تعد من بين أوائل الجوائز التي نالها طلاب منطقة الشرق الأوسط على هذا المستوى العالمي.
كما نال فرع الجامعة جائزة أفضل مؤتمر/ معرض طلابي تقديراً لتنظيمه مؤتمراً طلابياً متميزاً تحت رعاية وزير الطاقة.
وسيتم استلام هذه الجوائز رسميا خلال مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي الطاقة العالمية لعام 2025، المقرر عقده في أيلول المقبل بمدينة أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية.
ويجسد هذا التكريم التزام الجامعة الألمانية الأردنية بدعم الابتكار والاستدامة، فضلا عن تعزيز القيادة الشبابية في مجال الطاقة، كما يعزز مكانة الجامعة الدولية كمنارة للتفوق العلمي والريادة في هذا القطاع الحيوي.
--(بترا)
ج ب /اص/اح
02/07/2025 12:22:14
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