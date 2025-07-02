الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 2 تموز (بترا)- حققت الجامعة الألمانية الأردنية إنجازا دوليا مميزا، حيث تمكن طلاب فرع جمعية مهندسي الطاقة (AEE) في الجامعة من الفوز بجائزتين عالميتين مرموقتين ضمن جوائز الفروع الطلابية الدولية لعام 2025، التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، حصلت الطالبة ميرال عارضة، رئيسة الفرع في الجامعة، على جائزة أفضل عضو طلابي والتي تعد من بين أوائل الجوائز التي نالها طلاب منطقة الشرق الأوسط على هذا المستوى العالمي.

كما نال فرع الجامعة جائزة أفضل مؤتمر/ معرض طلابي تقديراً لتنظيمه مؤتمراً طلابياً متميزاً تحت رعاية وزير الطاقة.

وسيتم استلام هذه الجوائز رسميا خلال مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي الطاقة العالمية لعام 2025، المقرر عقده في أيلول المقبل بمدينة أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية.

ويجسد هذا التكريم التزام الجامعة الألمانية الأردنية بدعم الابتكار والاستدامة، فضلا عن تعزيز القيادة الشبابية في مجال الطاقة، كما يعزز مكانة الجامعة الدولية كمنارة للتفوق العلمي والريادة في هذا القطاع الحيوي.

--(بترا)

ج ب /اص/اح

02/07/2025 12:22:14