الدهون الحشوية.. كيف تتخلّص منها لتحمي صحتك وتُطيل عمرك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في أعماق الجسم، حيث لا يُرى ولا يُلمس، يختبئ نوع خطير من الدهون يلتف حول الأعضاء الحيوية كالكبد والكلى والقلب، مسببًا التهابات مزمنة ومضاعفات قد تؤدي إلى السكري وأمراض القلب وربما الزهايمر. إنها الدهون الحشوية، العدو الخفي لصحة الإنسان.



ورغم أن هذه الدهون ترتبط عادةً ببروز البطن، فإن بعض الأشخاص "النحفاء" خارجيًا قد يملكون مستويات مرتفعة منها، فيما يُعرف طبيًا بـ"النحافة الدهنية" أو TOFI (Thin Outside, Fat Inside).



خطر يمتد إلى الدماغ

وفقًا للدكتورة كيلين نيوتيس، أخصائية الأعصاب الوقائية، فإن الدهون الحشوية تفرز مواد التهابية تؤثر على الدماغ مباشرة، وتُسرّع من ظهور ضمور في الذاكرة وتشابكات تاو المرتبطة بمرض الزهايمر. ويبدأ هذا التدهور أحيانًا في الأربعينيات، قبل ظهور أي أعراض إدراكية واضحة.



الدكتور أندرو فريمان، مدير الوقاية من أمراض القلب في دنفر، حذّر من أن هذه الدهون "غير صحية من الناحية الأيضية"، وأنها تسهم في مقاومة الإنسولين، ما يجعلها عاملًا خفيًا في تطور السكري وأمراض الشيخوخة.

كيف تعرف أنك تحمل دهونًا حشوية؟

محيط الخصر:

أكثر من 88.9 سم للنساء

أكثر من 101.6 سم للرجال

يعني خطرًا أكبر.

الكتلة العضلية الخالية من الدهون: انخفاضها يعني احتمالية أعلى لوجود دهون مخفية في الجسم.



قياسات متقدمة:

فحص DEXA

موازين بيومترية منزلية

توفر تقييمًا أدق لنسب الدهون الداخلية.

كيف تتخلص من الدهون الحشوية؟

الخبر السار، كما يقول فريمان: "الدهون الحشوية قابلة للعكس". ويتطلب ذلك تغييرًا جادًا في نمط الحياة:

1. التمارين البدنية

كارديو يومي: المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تمارين القوة: مثل البلانك، الرفعة الميتة، السحب، والضغط.

زيادة الأوزان والتكرارات تدريجيًا لتحفيز حرق الدهون وبناء العضلات.

2. النظام الغذائي

اتبع نظام البحر الأبيض المتوسط:

غني بالخضروات، الفواكه، زيت الزيتون، المكسرات، الحبوب الكاملة، والأسماك.

قلل من اللحوم الحمراء والحلويات.

تجنّب الأطعمة المصنعة والمعلبة والسكريات المضافة.

نصيحة أخيرة

الدهون الحشوية لا تُرى بالعين، لكنها تُهلك الجسد والعقل بصمت. راقب محيط خصرك، تحرّك كل يوم، وكلْ بوعي - فالصحة تبدأ من الداخل، حيث لا يرى الناس... لكن يشعر بها الجسم والعقل لسنوات.

CNN