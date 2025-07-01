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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2025-07-01 08:10:36
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة بخفض الفائدة.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، زاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار.

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