ارتفاع أسعار الذهب عالميا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة بخفض الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، زاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تشديد عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام
حين فشلت القوارب.. طائرة مسيّرة تنقذ صينيا من فيضان مرعب - فيديو
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الضرائب الكبير
صدور نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية في الجريدة الرسمية
اختتام دورة في التصنيع الغذائي بالمركز الوطني للبحوث الزراعية
عامان سجنا لمحامية تونسية بارزة منتقدة للرئيس