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الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

2025-06-30 08:04:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تقتحم -أيضا- قرية صرة غربي نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.

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