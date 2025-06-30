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الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تقتحم -أيضا- قرية صرة غربي نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تقتحم -أيضا- قرية صرة غربي نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة.
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