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مركز بورشه أبوظبي والعين يعلن عن توفير مجموعة مانثي لتعزيز الأداء للمرة الأولى لسيارة 911 GT3 RS
(MENAFN- SOAR PR) - طرحت بورشه مجموعة مانثي لتعزيز الأداء لسيارة 911 GT3 RS (type 992).
- ترتقي هذه المجموعة بأداء السيارة من خلال زيادة مستويات الثبات عند تجاوز المنعطفات بفضل نظام التعليق والمكابح المخصصين للقيادة على حلبات السباق.
- طُورت مجموعة مانثي لتعزيز الأداء بالتعاون بين مركز تطوير بورشه في فايساخ ومهندسي شركة مانثي.
أصبح مركز بورشه أبوظبي والعين من أوائل مراكز بورشه في المنطقة التي تجهز سيارة 911 GT3 RS بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء، ما يعكس التزام المركز بتقديم التجهيزات المعتمدة والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السائقين من محبي الأداء الرياضي.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 يونيو– أعلن مركز بورشه أبوظبي والعين عن تجهيز سيارة 911 GT3 RS (type 992) بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء للمرة الأولى. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الطلب المتزايد على هذه المجموعة، ما يعكس ثقة العملاء في إمكانات مركز بورشه ويعزز مكانة العلامة التجارية الرائدة كرمز للتميز والابتكار في عالم السيارات الرياضية.
تعمل مجموعة مانثي، المعتمدة وفقاً لمعايير السيارات المخصصة للطرق العادية، على تحسين الديناميكية الهوائية واستجابة الهيكل وتجربة القيادة بشكل عام من خلال تجهيزاتها الرائدة في فئتها.
وقال باتريك ولفرام، مدير خدمات ما بعد البيع في مركز بورشه أبوظبي والعين: "نفخر بكوننا من أوائل مراكز بورشه في المنطقة التي تعمل على تجهيز سيارة 911 GT3 RS بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء".
وتؤكد هذه الخطوة قدرات مركز بورشه أبوظبي والعين على تقديم الإكسسوارات الحصرية المصممة وفق أعلى المعايير المعتمدة من بورشه، ما يعزز مكانته كمركز رائد في الابتكار والتميز التقني على مستوى المنطقة.
وساهمت التحسينات الشاملة التي أُدخلت على الخصائص الديناميكية الهوائية في تعزيز كفاءة مجموعة التجهيزات، حيث يتضمن مشتت الهواء جناحاً جديداً بحجم أكبر مع أجزاء التثبيت المصنوعة من ألياف الكربون. ويسهم هذا الجناح، إلى جانب أقواس العجلات من نوع "غورني" بالتصميم الجديد والتجهيزات المثبتة على جانبي المصد الأمامي، في زيادة القوة الضاغطة للأسفل على المحور الأمامي.
وتضمنت التعديلات استبدال زجاج النافذة الخلفية بلوح من ألياف الكربون أخف وزناً بنسبة 25%، إلى جانب تزويد السيارة بلوح أوسط بتصميم زعنفة القرش مصنوع من ألياف الكربون مستلهم من سيارة بورشه 963 الفائزة ببطولة العالم للسيارات الرياضية، وذلك لتعزيز ثبات السيارة على الطريق عند المنعطفات.
ويُبرز هذا الإنجاز مكانة مركز بورشه أبوظبي الرائدة في تقديم الخدمات التي ترتقي بأداء السيارة، حيث يشرف فريق من الفنيين المعتمدين من بورشه على عمليات تجهيز السيارات بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء، وفق أرقى معايير الكفاءة والسلامة والأداء.
وأضاف باتريك قائلاً: "يعكس هذا الإنجاز خبرة فريقنا في مركز بورشه أبوظبي والتزامنا المتواصل بتقديم أعلى مستويات الأداء التي تضاهي السيارات الرياضية، مع ضمان تركيب التجهيزات المعتمدة من بورشه. كما يؤكد التزام مركز بورشه أبوظبي بتقديم أفضل التحسينات التي ترتقي بالأداء وتلبي تطلعات عملائنا من عشاق بورشه".
ويتضمن الجناح الخلفي أجزاء من ألياف الكربون تعمل، مع مشتت الهواء الخلفي بتصميمه العريض وأغطية العجلات "آيروديسك" المصنوعة من ألياف الكربون التي تقلل مقاومة الهواء، على زيادة القوة الضاغطة للأسفل لتتجاوز 1,000 كيلوغرام عند سرعة 285 كيلومتراً في الساعة.
وتشمل بقية التعديلات نظام التعليق شبه النشط من نوع (Coil-over) مع زيادة معدلات النوابض بنسبة 30% في الأمام و15% في الخلف، إضافة إلى أغطية المكابح المصممة لسيارات السباق وأنابيب المكابح المغلفة بالفولاذ للسيارات المجهزة بمكابح بورشه المصنوعة من السيراميك المركّب. وتسهم هذه الإضافات في تحسين أداء السيارة على الحلبات، وتتوافق مع التعديلات الجمالية التي يمكن تخصيصها وفقاً لمتطلبات العميل.
- ترتقي هذه المجموعة بأداء السيارة من خلال زيادة مستويات الثبات عند تجاوز المنعطفات بفضل نظام التعليق والمكابح المخصصين للقيادة على حلبات السباق.
- طُورت مجموعة مانثي لتعزيز الأداء بالتعاون بين مركز تطوير بورشه في فايساخ ومهندسي شركة مانثي.
أصبح مركز بورشه أبوظبي والعين من أوائل مراكز بورشه في المنطقة التي تجهز سيارة 911 GT3 RS بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء، ما يعكس التزام المركز بتقديم التجهيزات المعتمدة والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السائقين من محبي الأداء الرياضي.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 يونيو– أعلن مركز بورشه أبوظبي والعين عن تجهيز سيارة 911 GT3 RS (type 992) بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء للمرة الأولى. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الطلب المتزايد على هذه المجموعة، ما يعكس ثقة العملاء في إمكانات مركز بورشه ويعزز مكانة العلامة التجارية الرائدة كرمز للتميز والابتكار في عالم السيارات الرياضية.
تعمل مجموعة مانثي، المعتمدة وفقاً لمعايير السيارات المخصصة للطرق العادية، على تحسين الديناميكية الهوائية واستجابة الهيكل وتجربة القيادة بشكل عام من خلال تجهيزاتها الرائدة في فئتها.
وقال باتريك ولفرام، مدير خدمات ما بعد البيع في مركز بورشه أبوظبي والعين: "نفخر بكوننا من أوائل مراكز بورشه في المنطقة التي تعمل على تجهيز سيارة 911 GT3 RS بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء".
وتؤكد هذه الخطوة قدرات مركز بورشه أبوظبي والعين على تقديم الإكسسوارات الحصرية المصممة وفق أعلى المعايير المعتمدة من بورشه، ما يعزز مكانته كمركز رائد في الابتكار والتميز التقني على مستوى المنطقة.
وساهمت التحسينات الشاملة التي أُدخلت على الخصائص الديناميكية الهوائية في تعزيز كفاءة مجموعة التجهيزات، حيث يتضمن مشتت الهواء جناحاً جديداً بحجم أكبر مع أجزاء التثبيت المصنوعة من ألياف الكربون. ويسهم هذا الجناح، إلى جانب أقواس العجلات من نوع "غورني" بالتصميم الجديد والتجهيزات المثبتة على جانبي المصد الأمامي، في زيادة القوة الضاغطة للأسفل على المحور الأمامي.
وتضمنت التعديلات استبدال زجاج النافذة الخلفية بلوح من ألياف الكربون أخف وزناً بنسبة 25%، إلى جانب تزويد السيارة بلوح أوسط بتصميم زعنفة القرش مصنوع من ألياف الكربون مستلهم من سيارة بورشه 963 الفائزة ببطولة العالم للسيارات الرياضية، وذلك لتعزيز ثبات السيارة على الطريق عند المنعطفات.
ويُبرز هذا الإنجاز مكانة مركز بورشه أبوظبي الرائدة في تقديم الخدمات التي ترتقي بأداء السيارة، حيث يشرف فريق من الفنيين المعتمدين من بورشه على عمليات تجهيز السيارات بمجموعة مانثي لتعزيز الأداء، وفق أرقى معايير الكفاءة والسلامة والأداء.
وأضاف باتريك قائلاً: "يعكس هذا الإنجاز خبرة فريقنا في مركز بورشه أبوظبي والتزامنا المتواصل بتقديم أعلى مستويات الأداء التي تضاهي السيارات الرياضية، مع ضمان تركيب التجهيزات المعتمدة من بورشه. كما يؤكد التزام مركز بورشه أبوظبي بتقديم أفضل التحسينات التي ترتقي بالأداء وتلبي تطلعات عملائنا من عشاق بورشه".
ويتضمن الجناح الخلفي أجزاء من ألياف الكربون تعمل، مع مشتت الهواء الخلفي بتصميمه العريض وأغطية العجلات "آيروديسك" المصنوعة من ألياف الكربون التي تقلل مقاومة الهواء، على زيادة القوة الضاغطة للأسفل لتتجاوز 1,000 كيلوغرام عند سرعة 285 كيلومتراً في الساعة.
وتشمل بقية التعديلات نظام التعليق شبه النشط من نوع (Coil-over) مع زيادة معدلات النوابض بنسبة 30% في الأمام و15% في الخلف، إضافة إلى أغطية المكابح المصممة لسيارات السباق وأنابيب المكابح المغلفة بالفولاذ للسيارات المجهزة بمكابح بورشه المصنوعة من السيراميك المركّب. وتسهم هذه الإضافات في تحسين أداء السيارة على الحلبات، وتتوافق مع التعديلات الجمالية التي يمكن تخصيصها وفقاً لمتطلبات العميل.
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