المواصفات: تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، الأحد، إنه تم إخضاع كافة سيارات الركوب الصغيرة، سواء كانت جديدة أم مستعملة، والعاملة على البنزين أو الكهرباء أو (الهايبرد)، لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات.



وأشارت الزهير، إلى أنه في أيار 2024 صدرت أول تعليمات خاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وقد تم تطبيقها حتى الآن. وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات بما يسهم في تعزيز السلامة العامة، فقد تم إخضاع كافة أنواع المركبات لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة.



وأضافت أن المؤسسة ستقوم، خلال الأسبوعين المقبلين، بإصدار تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة، بهدف رفع جودة المركبات وضمان السلامة والأمان، بما يتواءم مع متطلبات السوق الأردني.



وتابعت أن هذه التعليمات تستند إلى مجموعة من التشريعات والمعايير الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء كانت أميركية أو أوروبية أو خليجية.



"وسيتم إجراء دراسة وإصدار تعليمات تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه القرارات، والتي ستشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025"، وفقا للزهير.



وأوضحت الزهير أن شهادة المطابقة الأميركية أو الأوروبية تُعد من أكثر الشهادات والتعليمات انتشاراً على مستوى العالم، نظراً لتوافقها مع معايير السلامة.



وأضافت أنه في إطار تعديل التعليمات، تم إدراج شهادة المطابقة الخليجية وشهادة المطابقة السعودية ضمن الشهادات المعتمدة، وهي مطبقة في العديد من الدول المحيطة والعالمية، وبناءً على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تحديد الحد الأقصى لعمر المركبة الكهربائية المستوردة بثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص.



وأكدت الزهير أن التعليمات لا تحدد منشأً أو دولة معينة، بل تطبق على كافة المركبات المستوردة من أي بلد، بما في ذلك المركبات الصينية، شريطة أن تحقق المتطلبات وتلتزم بإجراءات تقييم المطابقة، وبذلك يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني.