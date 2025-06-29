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الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي

2025-06-29 03:08:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الحباشنة والحنيطي.
ففي محافظة الكرك، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة سميحة فهيم العرود الحباشنة، شقيقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الحباشنة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الكرك، قبلان الشريف.
وفي لواء وادي السير بالعاصمة عمان، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فايزة عوض النعيمات، زوجة اللواء المتقاعد حمد الحنيطي، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الحنيطي والنعيمات.

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