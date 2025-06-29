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عبدالله حمادهأول المسار المتقدم: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

عبدالله حمادهأول المسار المتقدم: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

2025-06-29 10:08:12
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعرب الطالب عبدالله سامر عمر حماده، من مدرسة المنهل الدولية الخاصة، والحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم في التعليم الخاص، عن بالغ سعادته بهذا التفوق الذي لطالما حلم به، وثابر واجتهد من أجل تحقيقه، ليرد جزءاً من الجميل الذي يطوق عنقه لوالديه وأسرته التي ينعم فيها بالرعاية والاهتمام والتشجيع.

وقال: يجب على كل طالب الجهد والاجتهاد والسعي إلى تحويل الصعوبات إلى قصص نجاح تعود بالنفع على مجتمعه ووطنه اللذان يستحقان منا أن نبذل من أجلهما الغالي والنفيس.

وأجمل الطالب عبدالله سامر عمر حماده، أسباب تفوقه أولاً في التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الدراسة أول بأول منذ بداية العام الدراسي، وعدم الاستسلام واليأس مهما واجه من صعوبات والتي يتم التغلب عليها بالعزيمة والإرادة والإصرار.

كما أعرب عن أمنيته في الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لدراسة إحدى التخصصات وبرامج البكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي.

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