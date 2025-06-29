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تهنئة للمهندس عامر جعيتم بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

تهنئة للمهندس عامر جعيتم بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

2025-06-29 10:08:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتقدّم العائلة الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي المهندس عامر خالد جعيتم ووالدية بمناسبة اجتيازه المتميز لمناقشة مشروع تخرّجه من درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية قوى وتحكم )
وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا الكهربائية - الهندسة الكهربائية من جامعة الزيتونة الاردنية .
لقد كان هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الجدّ والاجتهاد والمثابرة، وتجسيداً لرؤية علمية طموحة تسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة لخدمة القطاع الهندسي في وطننا الحبيب.
نسأل الله أن يوفقه في مسيرته المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.
ألف مبارك ، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله

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