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جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي

جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي

2025-06-29 10:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، استعداد الجامعة للتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية أذربيجان، من خلال تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واستقبال مركز اللغات في الجامعة للطلبة الراغبين بتعلم اللغة العربية من خلال التحاقهم ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.


وقال مسّاد إن "اليرموك" على استعداد للتعاون مع السفارة، لمد جسور التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الأذربيجانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات التعليم التقني لربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

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