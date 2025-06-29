الجنايات الحبس المؤبد لمواطن استغل شقته لزراعة وتخزين الماريغوانا

محمد الجلاهمة

قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد على مواطن استغل شقته لزراعة وتخزين مادة الماريغوانا المخدرة، وعثر بحوزته على 45 شتلة لهذه النبتة و4 كيلوغرامات من الماريغوانا الجاهزة والمعدة للترويج، كما عثر بحوزته على 37 كيلوغراما من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة ومبالغ مالية كبيرة حصيلة البيع وأكياس جاهزة للتعبئة.

وكان رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومن خلال عمليات الرصد اليومية والضبطيات لفرق المكافحة والأجهزة الأمنية المساندة لاحظوا انتشارا محدودا لمخدر الماريغوانا، خصوصا بين المتعاطين في محافظتي حولي والعاصمة ومنطقة الشاليهات.

وتتبع رجال المكافحة خط سير انتشار هذا النوع من المخدرات وتوصلوا من خلال أحد المصادر السرية إلى أن من يقف خلف ترويج مخدر الماريغوانا مواطن يزرعها ويغلفها ويروجها بنفسه، حيث تتبع رجال المكافحة هذه المعلومة حتى حصلوا على معلومات مؤكدة أن المشتبه فيه يتخذ من شقته في منطقة سلوى وكرا لزراعة هذا النوع من المخدرات.

وبعد مراقبة استمرت أسبوعا تأكدوا من النشاط الإجرامي للمتهم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة شقته، وبالفعل داهمها رجال المكافحة وألقوا القبض عليه، وتبين لهم أن جزءا من الشقة خصص لزراعة الماريغوانا، كما عثروا على شتلات وكميات معدة للتوزيع وبذور لمادة الماريغوانا.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم لرجال المباحث بأنه تعلم زراعة الماريغوانا أثناء وجوده خارج البلاد للدراسة، وأنه كان يحول المبالغ التي تحصل عليها من الترويج إلى سبائك ذهبية وفضية حتى لا يشك أحد فيه، كما اعترف بأنه كان يتحصل على بذور الماريغوانا من خلال شرائها عن طريق شبكات الإنترنت وشحنها عن طريق الشحن الجوي.