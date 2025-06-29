رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت.
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