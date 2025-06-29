رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت.