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الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية

2025-06-29 09:05:55
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 حزيران (بترا)- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الفريق أول دان كين.
وبحث الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأميركية في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
من جانبه، أعرب الفريق أول دان كين، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الأميركي في عمان.
--(بترا)
ن ن/ع أ/رق
29/06/2025 15:46:22

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