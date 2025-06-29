الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية
عمان 29 حزيران (بترا)- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الفريق أول دان كين.
وبحث الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأميركية في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
من جانبه، أعرب الفريق أول دان كين، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الأميركي في عمان.
--(بترا)
ن ن/ع أ/رق
29/06/2025 15:46:22
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بدء تنفيذ عقوبات أمريكية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
نقابة النحالين الأردنيين تنظم حملة لجمع بذور أشجار مفيدة للنحل
العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني تدخل حيز التنفيذ
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة