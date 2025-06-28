"جمعة الماجد" يناقش معجم البلدان لياقوت الحموي
وجاءت هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي دأب المركز على تنظيمه خلال موسم الصيف. وخلال المحاضرة، استعرض السريحي القيمة التاريخية والتراثية والحضارية لمعجم البلدان، مبيناً مكانته المرموقة بين المصادر الجغرافية والموسوعية في التراث العربي الإسلامي.
كما تناول دواعي ومبررات إعادة تحقيق هذا السفر القيّم. وتطرق إلى المنهج العلمي الذي اتبعه في التحقيق، موضحاً مراحل العمل التفصيلية بدءاً من جمع النسخ الخطية ومقارنة النصوص وتوثيق الفروق، وصولاً إلى مراجعة الهوامش وإعداد الفهارس اللازمة لإثراء الباحثين.
كما تناول أبرز التحديات والصعوبات التي واجهته خلال مسيرة التحقيق، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على النسخ النادرة وتباين الروايات التاريخية، إضافة إلى الجهد الكبير المبذول في تحقيق عمل ضخم بحجم معجم البلدان.
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