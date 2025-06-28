"جمعة الماجد" يناقش معجم البلدان لياقوت الحموي

MENAFN - Al-Bayan) استضاف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الخميس الماضي، عبر منصته الإلكترونية، الباحث والمحقق عبدالله بن يحيى السريحي، خبير المخطوطات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، لتقديم محاضرة عن بُعد بعنوان ((تحقيق معجم البلدان لياقوت الحموي: المعوقات والصعوبات)).

وجاءت هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي دأب المركز على تنظيمه خلال موسم الصيف. وخلال المحاضرة، استعرض السريحي القيمة التاريخية والتراثية والحضارية لمعجم البلدان، مبيناً مكانته المرموقة بين المصادر الجغرافية والموسوعية في التراث العربي الإسلامي.

كما تناول دواعي ومبررات إعادة تحقيق هذا السفر القيّم. وتطرق إلى المنهج العلمي الذي اتبعه في التحقيق، موضحاً مراحل العمل التفصيلية بدءاً من جمع النسخ الخطية ومقارنة النصوص وتوثيق الفروق، وصولاً إلى مراجعة الهوامش وإعداد الفهارس اللازمة لإثراء الباحثين.

كما تناول أبرز التحديات والصعوبات التي واجهته خلال مسيرة التحقيق، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على النسخ النادرة وتباين الروايات التاريخية، إضافة إلى الجهد الكبير المبذول في تحقيق عمل ضخم بحجم معجم البلدان.