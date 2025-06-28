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ليلة بهيجة في الزرقاء.. صيف الأردن يضيء الزرقاء بفرح جماهيري

ليلة بهيجة في الزرقاء.. صيف الأردن يضيء الزرقاء بفرح جماهيري

2025-06-28 08:07:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات "مهرجان صيف الأردن"، الذي تنظمه وزارة الثقافة، واستضافته مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء، برعاية مساعد محافظ الزرقاء لشؤون التنمية والاستثمار، الدكتور عطا الله النويقة، وسط حضور جماهيري تفاعل بحرارة مع فقرات المهرجان المتنوعة.


وانطلقت الفعاليات عند السادسة مساء، حيث خصصت باقة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، شملت الرسم على الوجوه، وبازارات تراثية، وتوزيع البالونات، إضافة إلى فقرات مرحة أضفاها منسق موسيقي (DJ) بعروضه الإيقاعية، ما خلق أجواء من البهجة والسرور على وجوه الصغار وأهاليهم.


وتألق جمهور الزرقاء بحضوره وتفاعله اللافت مع العروض الفلكلورية التي قدمتها فرقة أرابيلا للتراث، والتي أحيت المكان بنبض الموروث الشعبي، قبل أن يعتلي المسرح الفنانان يوسف الأمير وتوفيق الدلو، لتقديم وصلة غنائية ساحرة من أجمل أغانيهما، أطربت الحاضرين حتى العاشرة مساءً.


واختتمت الليلة بنجاح كبير، في مشهد عكس شغف أهالي الزرقاء بالحياة والفرح والفن، ليؤكد "صيف الأردن" مرة أخرى حضوره اللافت كحدث وطني جامع ينعش المدن ويدخل الفرح إلى القلوب.

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