إربد.. إغلاق شارع بالكامل بالمدينة الصناعية بسبب بطارية (هايبرد)

إربد.. إغلاق شارع بالكامل بالمدينة الصناعية بسبب بطارية (هايبرد)
خبرني - قامت كوادر الدفاع المدني والأمن العام، اليوم السبت، بإغلاق أحد الشوارع بشكل كامل وإخلاء المنطقة المحيطة في المدينة الصناعية، وذلك كإجراء احترازي بعد رصد حالة خطرة لبطارية مركبة“هايبرد” كانت على وشك الانفجار.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن سبب الخطر يعود إلى تحويل البطارية من خلايا عادية إلى خلايا ليثيوم، ما أدى إلى انتفاخها بشكل ملحوظ. وتم وضع البطارية المتضخمة على الجزيرة الوسطية للشارع، حيث باشر الدفاع المدني بإجراءات التبريد عليها للحيلولة دون انفجارها.
وأكدت الجهات المعنية أن السلامة العامة أولوية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وحماية المواطنين في المنطقة لحين التعامل الكامل مع الحادثة
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