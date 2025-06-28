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إربد.. إغلاق شارع بالكامل بالمدينة الصناعية بسبب بطارية (هايبرد)

إربد.. إغلاق شارع بالكامل بالمدينة الصناعية بسبب بطارية (هايبرد)

2025-06-28 07:11:05
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قامت كوادر الدفاع المدني والأمن العام، اليوم السبت، بإغلاق أحد الشوارع بشكل كامل وإخلاء المنطقة المحيطة في المدينة الصناعية، وذلك كإجراء احترازي بعد رصد حالة خطرة لبطارية مركبة“هايبرد” كانت على وشك الانفجار.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن سبب الخطر يعود إلى تحويل البطارية من خلايا عادية إلى خلايا ليثيوم، ما أدى إلى انتفاخها بشكل ملحوظ. وتم وضع البطارية المتضخمة على الجزيرة الوسطية للشارع، حيث باشر الدفاع المدني بإجراءات التبريد عليها للحيلولة دون انفجارها.
وأكدت الجهات المعنية أن السلامة العامة أولوية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وحماية المواطنين في المنطقة لحين التعامل الكامل مع الحادثة

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