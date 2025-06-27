الهلال يسجل مجموعة من الأرقام القياسية

الهلال يسجل مجموعة من الأرقام القياسية
الرياض – (د ب أ): كتب الهلال التاريخ في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهله المستحق لدور الـ16 لمونديال الأندية بأمريكا، في إنجاز سعودي وعربي وآسيوي. وتأهل الهلال لدور الـ16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد ليحل في وصافة المجموعة الثامنة ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء المقبل. وجاء تأهل الهلال ليسجل أرقاما للتاريخ... حيث أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الـ16 لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد. كما أصبح الهلال أول فريق آسيوي يتأهل للأدوار الإقصائية للبطولة، بجانب أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا والأمريكيتين الذي يتواجد في دور الـ16 لكأس العالم للأندية.
وأصبح سالم الدوسري «هداف العرب» التاريخي في كأس العالم للأندية برصيد 5 أهداف. كما أن الهلال هو الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في دور المجموعات.
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