الهلال يسجل مجموعة من الأرقام القياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كتب‭ ‬الهلال‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬المستحق‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بأمريكا،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬سعودي‭ ‬وعربي‭ ‬وآسيوي‭. ‬وتأهل‭ ‬الهلال‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬ليحل‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬ويضرب‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭. ‬وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬الهلال‭ ‬ليسجل‭ ‬أرقاما‭ ‬للتاريخ‭... ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬عربي‭ ‬يتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد‭. ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬الهلال‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬آسيوي‭ ‬يتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للبطولة،‭ ‬بجانب‭ ‬أنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬والأمريكيتين‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬

وأصبح‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬‮«‬هداف‭ ‬العرب‮»‬‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬أهداف‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬والآسيوي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

‭ ‬