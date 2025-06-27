ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من "موت قبيح ومهين"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬منع‭ ‬اغتيال‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيأمر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬إذا‭ ‬حاولت‭ ‬طهران‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬

وفي‭ ‬هجوم‭ ‬قوي‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تروث‭ ‬سوشال،‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬طهران‭ ‬بسبب‭ ‬إعلانها‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬أوقف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬محتمل‭ ‬للعقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستقصف‭ ‬إيران‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شكّ‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستويات‭ ‬تسمح‭ ‬بتطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬

واتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬بالجحود‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تحد‭ ‬إن‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الأمريكي‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬هزمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووجهت‭ ‬لواشنطن‭ ‬‮«‬صفعة‭ ‬قاسية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬بالضبط‭ ‬أين‭ ‬كان‭ ‬يختبئ،‭ ‬ولم‭ ‬أسمح‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬أو‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأعظم‭ ‬والأقوى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بإنهاء‭ ‬حياته‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أنقذته‭ ‬من‭ ‬موت‭ ‬قبيح‭ ‬ومهين‭ ‬للغاية،‭ ‬وليس‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يقول‭: ‬شكرا‭ ‬لك،‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إمكان‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مطالب‭ ‬طهران‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬لا،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تلقيت‭ ‬بيانا‭ ‬مليئا‭ ‬بالغضب‭ ‬والكراهية‭ ‬والاشمئزاز،‭ ‬وتوقفت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات،‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬وحثّ‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭.‬

وأعرب‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬ستيف‭ ‬ويتكوف‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬شامل‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أمس‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيفكر‭ ‬في‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬طموحات‭ ‬إيران‭ ‬النووية،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شكّ‭. ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬خامنئي‭ ‬وإيران‭ ‬‮«‬هزما‭ ‬شرّ‭ ‬هزيمة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النزاع،‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭ ‬لإنهاء‮»‬‭ ‬الحرب‭. ‬

خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيصدر‭ ‬بيانا‭ ‬موجزا‮»‬‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬خامنئي،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬استعاض‭ ‬عنه‭ ‬بمنشوره‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تروث‭ ‬سوشال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬المنشور،‭ ‬اتهم‭ ‬خامنئي‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬صارخ‭ ‬وغبي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬ربحت‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬كرجل‭ ‬يتمتع‭ ‬بإيمان‭ ‬عظيم،‭ ‬ينبغي‭ ‬له‭ ‬ألا‭ ‬يكذب‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬الحرب‭ ‬الكلامية‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬صامدا‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬الخميس،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬أشاد‭ ‬خامنئي‭ ‬بـ«انتصار‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتعهد‭ ‬عدم‭ ‬الرضوخ‭ ‬للضغوط‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تلقت‭ ‬‮«‬صفعة‮»‬‭ ‬مهينة‭. ‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بالغ‭ ‬في‭ ‬روايته‭ ‬للأحداث‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬وتكشّف‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مضطرا‭ ‬لهذه‭ ‬المبالغة‮»‬،‭ ‬رافضا‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬أعادت‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬عقودا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭.‬