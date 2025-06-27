انفصال نجمي السينما الفرنسية ماريون كوتيار وغيوم كانيه
وأضاف البيان أن ((ماريون كوتيّار (49 عاماً)، وغِيّوم كانيه (52 عاماً)، و((هما والدا طفلين، يعلنان هذا القرار لتجنب أي تكهنات أو شائعات أو تفسيرات متهورة)).
وأعرب النجمان عن رغبتهما في احترام خصوصيتهما، لا سيما خصوصية طفليهما.وقد تعاونت ماريون كوتيّار، إحدى أبرز نجمات السينما الفرنسية، الحائزة جائزة أوسكار عن فيلم ((لا موم)) عام 2008، بانتظام مع غيوم كانيه، أحد أكثر الممثلين رواجاً في السينما الفرنسية والمخرج الناجح حالياً.
ومن أفلام ماريون كوتيّار ((لي بوتي موشوار)) سنة 2010، و((أستريكس إيه أوبليكس: لامبير دو ميليو)) عام 2023، وكلاهما من إخراج غيوم كانيه.
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