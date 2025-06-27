انفصال نجمي السينما الفرنسية ماريون كوتيار وغيوم كانيه

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نجما السينما الفرنسية ماريون كوتيّار وغِيّوم كانيه، أمس الجمعة، انفصالهما بالتراضي في بيان.وجاء في البيان: ((بعد حياة مشتركة لمدة 18 عاماً، قرر ماريون كوتيّار وغِيّوم كانيه الانفصال بالتراضي. اتخذ هذا القرار بنوايا حسنة متبادلة)).

وأضاف البيان أن ((ماريون كوتيّار (49 عاماً)، وغِيّوم كانيه (52 عاماً)، و((هما والدا طفلين، يعلنان هذا القرار لتجنب أي تكهنات أو شائعات أو تفسيرات متهورة)).

وأعرب النجمان عن رغبتهما في احترام خصوصيتهما، لا سيما خصوصية طفليهما.وقد تعاونت ماريون كوتيّار، إحدى أبرز نجمات السينما الفرنسية، الحائزة جائزة أوسكار عن فيلم ((لا موم)) عام 2008، بانتظام مع غيوم كانيه، أحد أكثر الممثلين رواجاً في السينما الفرنسية والمخرج الناجح حالياً.

ومن أفلام ماريون كوتيّار ((لي بوتي موشوار)) سنة 2010، و((أستريكس إيه أوبليكس: لامبير دو ميليو)) عام 2023، وكلاهما من إخراج غيوم كانيه.