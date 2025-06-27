عجمان يحدد موعد بداية الإعداد ويغادر إلى معسكر صربيا 14 يوليو

MENAFN - Al-Bayan) يدشن عجمان إعداده للموسم الجديد، بتجمع اللاعبين يوم 7 يوليو المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية، والتي يعقبها بدء التدريبات الإعدادية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا بعد أسبوع من التجمع، والذي يستمر 19 يوماً، يخوض خلاله الفريق سلسلة من التدريبات و5 مباريات ودية، على أن تكتمل المرحلة الأخيرة من الإعداد بمواصلة التحضيرات عقب العودة إلى الدولة.

ويخوض عجمان موسمه الثامن على التوالي ضمن دوري المحترفين، بعد أن نجح في تقديم مستويات متميزة وظل بعيداً عن الفرق المهددة بالهبوط، وأنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ويسعى في النسخة الجديدة لمواصلة تألقه وإحراز مركز أفضل وسط طموح كبير من قاعدته الجماهيرية.

وسعياً نحو تحقيق الأهداف، نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الثنائي الوطني، المدافع سالم سليمان والجناح محمد إسماعيل من فريق العروبة، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، وسبق ذلك تعاقد النادي مع الثنائي الأجنبي، صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف، مع اعتماد استمرار الثنائي، الجامايكي جونيور فليمينغس، والمغربي وليد أزارو.

وبالمقابل استغنى ((البرتقالي)) عن خدمات المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، ويدرس النادي حالياً عدداً من الخيارات للتعاقد مع لاعب أجنبي يكمل عقد الأجانب، مع إمكانية ضم لاعبين مواطنين ومقيمين.

وقال محمد حسين، إداري عجمان، إن ترتيبات بداية الإعداد قد اكتملت بدعم كبير من إدارة النادي، وإنهم حريصون على تنفيذ برنامج تحضيري متميز يساعد الفريق في تحقيق أهدافه خلال مشوار الموسم الطويل.

وتوقع حسين أن يكون الموسم الجديد، أقوى من سابقه، مشيراً إلى أن كل الفرق بدأت ترتيب أوراقها مبكراً، وواضح أنها عازمة على ظهور متميز، وأضاف:

أندية مثل الوصل والشارقة والجزيرة وغيرها، طموحها منصات التتويج، وأتوقع أن يكون لديها ردة فعل قوية في بطولة الدوري وأن تدخل الموسم في كامل الجاهزية، أيضاً الظفرة عاد إلى المحترفين بخبرة كبيرة.

وسيدخل بقوة حتى لا يكرر تجربة الهبوط، بجانب دبا الذي سبق له تقديم مستويات متميزة في دوري المحترفين وبدأ بشكل جيد ليفرض وجوده في الموسم الجديد، كلها مؤشرات تؤكد أن المهمة لن تكون سهلة على أي فريق في تحقيق الانتصارات.

وعاد محمد حسين وأكد أن ((البرتقالي)) بما يمتلكه من أسماء، وما يحظى به من استقرار، قادر على تقديم مستوى أفضل من الموسم السابق، مشيراً إلى أن فريقه كان قد عانى من الإصابات وواجه بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيقه لنتائج تضعه في مركز متقدم بالدوري.

وأضاف: نأمل أن نكون في وضع أفضل في الموسم الجديد وأن يحالفنا التوفيق حتى نحقق النتائج التي تليق باسم ومكانة النادي وترضي جماهيره.

محمد حسين:

كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على موسم قوي