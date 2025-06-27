طفلة إماراتية تهدي والدها ميدالية ذهبية دولية في بناء الأجسام

MENAFN - Al-Bayan) ابنتي لطيفة هي من أهدتني الميدالية الذهبية، وجعلتني أحقق أغلى إنجازاتي في رياضة بناء الأجسام من 10 سنوات كاملة، هي ملهمتي والتي لم أرَ سواها وأنا على منصة التتويج.

هكذا جاءت تصريحات بطل الإمارات شعيب عبدالله لاعب المنتخب الوطني، بعد فوزه بالميدالية الذهبية ولقب بطل الأبطال في فئة الفيزيك في بطولة دبي برو، التي أقيمت في المركز التجاري في دبي برعاية مجلس دبي الرياضي، قبل أيام عدة وسط مشاركة نوعية لأبطال بناء الأجسام في العالم.

وأكد بطل الإمارات أن أسرته لعبت دوراً كبيراً خلال مسيرته، لكن الإنجاز الأخير كان الأبرز وظهر خلاله مدى الدور الكبير لعائلتي، إنها أفضل مشاركة في مسيرتي الرياضية في بناء الأجسام منذ 10 سنوات كاملة، وعلى الرغم من نجاحي في الفوز بـ 25 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات وجميعها في بطولات العالم وآسيا.

إضافة إلى بطولات دولية كبرى أقيمت في دبي والفجيرة وفي دول أوروبا، إلا أن البطولة الأخيرة كانت هي الأجمل لأن لطيفة ابنتي احتفلت معي على منصة التتويج وكانت ((ويه الخير)).

وكانت نظراتها لا تفارقني على المسرح خلال المنافسة على الرغم من صغر سنها، وهو ما زادني إصراراً على الفوز بالذهبية لأسعدها. وأوضح النجم الإماراتي أنه عقب فوزه بالمركز الأول في الفيزيك، شارك في اليوم الثاني للبطولة في فئة المحترفين.

وبالرغم من صعوبة المنافسات التي شهدت مشاركة 31 لاعباً محترفاً من أغلب دول العالم، استطاع تحقيق المركز الخامس ليصبح أول لاعب إماراتي ينال لقب بطل الأبطال ويحصل على كارت الاحتراف.

ويصبح ضمن أفضل 5 لاعبين في البطولة، مشيراً إلى أنه أصبح على بعد خطوة واحدة من تمثيل الإمارات في أقوى بطولات العالم المعروفة باسم ((مستر أوليمبيا))، والتي تقام في لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً.

مؤكداً أنه سيواصل تدريباته بشكل منتظم وكبير لأجل تحقيق الحلم الذي ينتظره منذ سنوات طويلة، خصوصاً وأنه سيكون الأول في منافسات الفيزيك ولم يسبقه أحد في ذلك. وختم بطل الإمارات تصريحاته، مهدياً إنجازه إلى الأسرة الرياضية الإماراتية للدعم المعنوي الذي وجده طوال فترة استعداداته للمشاركة في البطولة.