16 ميدالية لمنتخب المواي تاي في بطولة آسيا

MENAFN - Al-Bayan) حقق منتخب الإمارات للمواي تاي، إنجازاً لافتاً في ختام مشاركته في بطولة آسيا للمواي تاي، التي أقيمت على مدار 6 أيام في العاصمة الفيتنامية هانوي، تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، بعدما حصد 16 ميدالية متنوعة وتصدر الترتيب العام لفئة الرجال.

وشملت حصيلة المنتخب الوطني 8 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، إلى جانب فوزه بجائزة ((أفضل منتخب قاري))، فيما نال اللاعب محمد جفله جائزة ((أفضل مقاتل شاب في آسيا))، في تأكيد على المستوى الفني المتميز الذي قدمه منتخب الإمارات في البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر اللاعبين محمد مرضي، ومحمد جفله، وأيوب البرنوصي، ورافي رمزي، ومحمد كريمي، وعماد يوسف، وزينب بو خمادة، بالإضافة إلى ذهبية مسابقة ((الماي مواي)) للفرق التي أحرزها الثنائي سلامة الجنيبي، ومريم حسن.

وحقق الميداليات الفضية كل من إلياس حبيب علي، وعبد الستار أحمد، وياسين كريمي، وسلامة الجنيبي، في مسابقة ((الواي كرو))، بينما أحرز الميداليات البرونزية كل من إبراهيم بلال، في ((المواي تاي))، ومريم حسن، في مسابقة ((الواي كرو))، ومحمد تويزي، وعبد الستار أحمد، في مسابقة ((الماي مواي))، ومحمد كريمي، وياسين كريمي، في ((الماي مواي)) للفرق.

ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر لمنتخب عربي في تاريخ بطولة آسيا للمواي تاي، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة ((المواي تاي)) الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد عام 2017، إذ تمكن المنتخب من ترسيخ حضوره في المحافل القارية والعالمية.

وأكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن الأداء المتميز للمنتخب في البطولة جاء ثمرة التخطيط المبكر والاستعداد الجيد.

مشيراً إلى أن ما تحقق خلال أقل من 20 يوماً، بعد مشاركة المنتخب في بطولة العالم بتركيا التي أحرز فيها المركز السادس بـ11 ميدالية، يعكس جاهزية اللاعبين، وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الإنجازات تعد مفخرة حقيقية للرياضة الإماراتية، وتعكس الطموحات المتواصلة لرياضة المواي تاي والكيك بوكسينج في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.