16 ميدالية لمنتخب المواي تاي في بطولة آسيا

16 ميدالية لمنتخب المواي تاي في بطولة آسيا
وشملت حصيلة المنتخب الوطني 8 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، إلى جانب فوزه بجائزة ((أفضل منتخب قاري))، فيما نال اللاعب محمد جفله جائزة ((أفضل مقاتل شاب في آسيا))، في تأكيد على المستوى الفني المتميز الذي قدمه منتخب الإمارات في البطولة.
وجاءت الميداليات الذهبية عبر اللاعبين محمد مرضي، ومحمد جفله، وأيوب البرنوصي، ورافي رمزي، ومحمد كريمي، وعماد يوسف، وزينب بو خمادة، بالإضافة إلى ذهبية مسابقة ((الماي مواي)) للفرق التي أحرزها الثنائي سلامة الجنيبي، ومريم حسن.
وحقق الميداليات الفضية كل من إلياس حبيب علي، وعبد الستار أحمد، وياسين كريمي، وسلامة الجنيبي، في مسابقة ((الواي كرو))، بينما أحرز الميداليات البرونزية كل من إبراهيم بلال، في ((المواي تاي))، ومريم حسن، في مسابقة ((الواي كرو))، ومحمد تويزي، وعبد الستار أحمد، في مسابقة ((الماي مواي))، ومحمد كريمي، وياسين كريمي، في ((الماي مواي)) للفرق.
ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر لمنتخب عربي في تاريخ بطولة آسيا للمواي تاي، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة ((المواي تاي)) الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد عام 2017، إذ تمكن المنتخب من ترسيخ حضوره في المحافل القارية والعالمية.
وأكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن الأداء المتميز للمنتخب في البطولة جاء ثمرة التخطيط المبكر والاستعداد الجيد.
مشيراً إلى أن ما تحقق خلال أقل من 20 يوماً، بعد مشاركة المنتخب في بطولة العالم بتركيا التي أحرز فيها المركز السادس بـ11 ميدالية، يعكس جاهزية اللاعبين، وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الإنجازات تعد مفخرة حقيقية للرياضة الإماراتية، وتعكس الطموحات المتواصلة لرياضة المواي تاي والكيك بوكسينج في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
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