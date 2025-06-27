حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1961 - تنظيم أول مظاهرة نسائية في الكويت احتجاجا على تصريحات استفزازية أدلى بها رئيس وزراء العراق عبدالكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق.
1984 - تأسيس مركز تقويم وتعليم الطفل كجمعية نفع عام يتولى إعداد الاختبارات والمقاييس الملائمة وتقنينها للتقويم النفسي والتربوي وإعداد الكوادر الكويتية والعربية المؤهلة في مجال التقويم والعلاج.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء هيئة تعنى بشؤون البيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للبيئة.
2003 - وفاة الفنان التشكيلي خليفة القطان عن عمر ناهز 69 عاما وكان أحد رواد الحركة التشكيلية في الكويت وأول فنان تشكيلي كويتي يقيم معرضا فرديا في البلاد في عام 1953 وآخر في إيطاليا في أغسطس عام 1962 كما كان أول رئيس للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عام 1967.
2005 - مجلس الأمة يقر إسقاط ألفي دينار عن كل مسكن خاص من فواتير الكهرباء والماء في حال التزم المواطن كتابة بسداد باقي المبالغ على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الشهري على 50 دينارا كويتيا.
2012 - إذاعة الكويت تتسلم الدفعة الثانية من الأرشيف الوطني الإذاعي من العراق التي تم الاستيلاء عليها أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع سبع اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية في المغرب من المنحة المخصصة من الكويت والبالغة 250ر1 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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