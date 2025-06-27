حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 6 (كونا) -- السابع والعشرون من يونيو

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1961 - تنظيم أول مظاهرة نسائية في الكويت احتجاجا على تصريحات استفزازية أدلى بها رئيس وزراء العراق عبدالكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق.

1984 - تأسيس مركز تقويم وتعليم الطفل كجمعية نفع عام يتولى إعداد الاختبارات والمقاييس الملائمة وتقنينها للتقويم النفسي والتربوي وإعداد الكوادر الكويتية والعربية المؤهلة في مجال التقويم والعلاج.

1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء هيئة تعنى بشؤون البيئة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للبيئة.

2003 - وفاة الفنان التشكيلي خليفة القطان عن عمر ناهز 69 عاما وكان أحد رواد الحركة التشكيلية في الكويت وأول فنان تشكيلي كويتي يقيم معرضا فرديا في البلاد في عام 1953 وآخر في إيطاليا في أغسطس عام 1962 كما كان أول رئيس للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عام 1967.

2005 - مجلس الأمة يقر إسقاط ألفي دينار عن كل مسكن خاص من فواتير الكهرباء والماء في حال التزم المواطن كتابة بسداد باقي المبالغ على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الشهري على 50 دينارا كويتيا.

2012 - إذاعة الكويت تتسلم الدفعة الثانية من الأرشيف الوطني الإذاعي من العراق التي تم الاستيلاء عليها أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع سبع اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية في المغرب من المنحة المخصصة من الكويت والبالغة 250ر1 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامج دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية.(النهاية) م ب ر / ن س ن