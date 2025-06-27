  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كأس العالم للأندية للقدم .. (ريال مدريد) و(الهلال) يتأهلان الى دور ال16

كأس العالم للأندية للقدم .. (ريال مدريد) و(الهلال) يتأهلان الى دور ال16

2025-06-27 04:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 6 (كونا) -- تأهل فريقا (ريال مدريد) الاسباني و(الهلال) السعودي اليوم الجمعة إلى دور ال16 عن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وفي مباريات الجولة الاخيرة من المجموعة فاز (ريال مدريد) على نظيره (سالزبورغ) النمساوي بثلاثة اهداف نظيفة على استاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف الفريق الاسباني اللاعب فينيسيوس جونيور بالدقيقة ال40 واللاعب فيدريكو فالفيردي بالدقيقة ال48 واللاعب جونزالو غارسيا بالدقيقة ال84 ليتأهل بعد هذا الفوز متصدرا للمجموعة.
وفي المباراة الأخرى على استاد (جيوديس بارك) حقق (الهلال) السعودي نتيجة ايجابية امام نظيره (باتشوكا) المكسيكي بعد فوزه بهدفين نظيفين ضمن له مقعدا في دور ال16.
وسجل هدفي (الهلال) اللاعب سالم الدوسري بالدقيقة ال22 واللاعب ماركوس ليوناردو بالدقيقة ال95 ليتأهل بهذا الفوز إلى دور ال16 ويعتبر الفريق العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.
وتصدر (ريال مدريد) فرق المجموعة بسبع نقاط يليه (الهلال) بخمس نقاط ثم (سالزبورغ) بأربع نقاط وأخيرا (باتشوكا) متذيلا الترتيب دون رصيد من النقاط.
وسيواجه (ريال مدريد) نظيره (يوفنتوس) الايطالي في دور ال16 في حين يلتقي (الهلال) نظيره (مانشستر سيتي) الانجليزي.(النهاية)

س ع د / م خ


MENAFN27062025000071011013ID1109731428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث