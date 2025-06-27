كأس العالم للأندية للقدم .. (ريال مدريد) و(الهلال) يتأهلان الى دور ال16

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كأس العالم للأندية للقدم .. (ريال مدريد) و(الهلال) يتأهلان الى دور ال16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 6 (كونا) -- تأهل فريقا (ريال مدريد) الاسباني و(الهلال) السعودي اليوم الجمعة إلى دور ال16 عن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وفي مباريات الجولة الاخيرة من المجموعة فاز (ريال مدريد) على نظيره (سالزبورغ) النمساوي بثلاثة اهداف نظيفة على استاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف الفريق الاسباني اللاعب فينيسيوس جونيور بالدقيقة ال40 واللاعب فيدريكو فالفيردي بالدقيقة ال48 واللاعب جونزالو غارسيا بالدقيقة ال84 ليتأهل بعد هذا الفوز متصدرا للمجموعة.
وفي المباراة الأخرى على استاد (جيوديس بارك) حقق (الهلال) السعودي نتيجة ايجابية امام نظيره (باتشوكا) المكسيكي بعد فوزه بهدفين نظيفين ضمن له مقعدا في دور ال16.
وسجل هدفي (الهلال) اللاعب سالم الدوسري بالدقيقة ال22 واللاعب ماركوس ليوناردو بالدقيقة ال95 ليتأهل بهذا الفوز إلى دور ال16 ويعتبر الفريق العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.
وتصدر (ريال مدريد) فرق المجموعة بسبع نقاط يليه (الهلال) بخمس نقاط ثم (سالزبورغ) بأربع نقاط وأخيرا (باتشوكا) متذيلا الترتيب دون رصيد من النقاط.
وسيواجه (ريال مدريد) نظيره (يوفنتوس) الايطالي في دور ال16 في حين يلتقي (الهلال) نظيره (مانشستر سيتي) الانجليزي.(النهاية)
س ع د / م خ
وفي مباريات الجولة الاخيرة من المجموعة فاز (ريال مدريد) على نظيره (سالزبورغ) النمساوي بثلاثة اهداف نظيفة على استاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف الفريق الاسباني اللاعب فينيسيوس جونيور بالدقيقة ال40 واللاعب فيدريكو فالفيردي بالدقيقة ال48 واللاعب جونزالو غارسيا بالدقيقة ال84 ليتأهل بعد هذا الفوز متصدرا للمجموعة.
وفي المباراة الأخرى على استاد (جيوديس بارك) حقق (الهلال) السعودي نتيجة ايجابية امام نظيره (باتشوكا) المكسيكي بعد فوزه بهدفين نظيفين ضمن له مقعدا في دور ال16.
وسجل هدفي (الهلال) اللاعب سالم الدوسري بالدقيقة ال22 واللاعب ماركوس ليوناردو بالدقيقة ال95 ليتأهل بهذا الفوز إلى دور ال16 ويعتبر الفريق العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.
وتصدر (ريال مدريد) فرق المجموعة بسبع نقاط يليه (الهلال) بخمس نقاط ثم (سالزبورغ) بأربع نقاط وأخيرا (باتشوكا) متذيلا الترتيب دون رصيد من النقاط.
وسيواجه (ريال مدريد) نظيره (يوفنتوس) الايطالي في دور ال16 في حين يلتقي (الهلال) نظيره (مانشستر سيتي) الانجليزي.(النهاية)
س ع د / م خ
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