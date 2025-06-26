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الرائعة الفنية "كارمن" في دبي 6 و7 سبتمبر

الرائعة الفنية "كارمن" في دبي 6 و7 سبتمبر

2025-06-26 08:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) يستضيف ((مسرح زعبيل)) في دبي الرائعة الفنية ((كارمن))، حيث تعيد فرقة ((باليه برشلونة فلامنكو)) الشهيرة إحياء هذه التحفة الكلاسيكية في 6 و7 سبتمبر المقبل.

ويجمع هذا العرض المسرحي الراقص بين روح الفلامنجو الحيوية وموسيقى ((جورج بيزيه)) الخالدة، وبين الرواية الدرامية التي وضعها ((بروسبر ميريميه)) بأسلوبٍ جريء يصوّر ((كارمن)) رمزاً لقوة وشجاعة المرأة العصرية وقدراتها المتعددة.

يقام العرض تحت إشراف مصمم الرقصات ((ديفيد غوتيريز))، ويُبرز علاقة المرء بالتقاليد، بأسلوبٍ تتلاقى فيه العاطفة الصادقة بالحركة المعاصرة والقصص المؤثرة. وسيعيش الجمهور أجواء ممتعة ومشوقة خلال هذا العرض الحافل بالموسيقى والشغف والصراع الوجدانيّ والحركات الراقصة.

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