دينيس فيلنوف مخرج فيلم جيمس بوند الجديد

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((إم.جي.إم ستوديوز)) التابعة لشركة أمازون، أن دينيس فيلنوف هو الذي سيخرج فيلم جيمس بوند الجديد ليتولى بذلك دفة واحدة من سلاسل الأفلام الأشهر والأطول عمراً في هوليوود.

ويحظى المخرج والكاتب الكندي فيلنوف بإشادات من النقاد عن أفلام ميّزت مسيرته الفنية منها (سكاريو) وفيلم (ديون) بجزئيه و(بلايد رانر 2049) و(أريفال).

وحصل فيلنوف على ترشيح لجائزة أوسكار أفضل مخرج في عام 2017 عن فيلم الخيال العلمي (أريفال) من بطولة إيمي آدامز وجيريمي رينر، ولجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس في عام 2022 عن فيلم (ديون) المقتبس عن رواية المؤلف فرانك هربرت التي تحمل نفس الاسم، والتي نالت استحساناً كبيراً في 1965.

وقال فيلنوف في بيان: ((أنا من أشد المعجبين ببوند. إنه بالنسبة لي منطقة مقدسة. أعتزم احترام ذلك بشدة وفتح الطريق أمام عدد من المهام الجديدة القادمة. هذه مسؤولية كبيرة)). وتتولى إم.جي.إم ستوديوز إنتاج فيلم بوند المقبل لأول مرة في إطار مشروع مشترك جديد مع مالكي الحقوق القدامى مايكل ويلسون وباربرا بروكولي بعد التوصل لاتفاق للحصول على حقوق الابتكار للسلسلة الشهيرة في وقت سابق من هذا العام.

ولم يعلَن بعد عن النجم الذي سيحل مكان دانيال كريج الذي ترك السلسلة الشهيرة بعد فيلم ((لا وقت للموت)) في 2021، والذي حقق ما يقرب من 800 مليون دولار من إيرادات شباك التذاكر على مستوى العالم. ويمتد عمر سلسلة أفلام بوند المستوحاة من روايات إيان فليمنج لأكثر من 60 عاماً. وحققت السلسة أكثر من 7 مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.