فايننشال تايمز: عواصم أوروبية ترى أنّ مخزون إيران النووي لا يزال سليماً

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- تعتقد العواصم الأوروبية أنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية "لا يزال سليماً إلى حد كبير"، على الرغم من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية رئيسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أثار تساؤلات حول تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ القصف "دمّر" البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على تقييمات استخبارية أولية، أنّ إيران كانت قد نقلت مخزونها البالغ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى أماكن أخرى، بحيث لم يكن هذا المخزون متركزاً في منشأة "فوردو" النووية وقت الهجوم الأميركي.

وأوضحت المصادر أنّ بعض التقارير الاستخبارية الأولية تكشف عن وجود "أضرار جسيمة، ولكن ليس تدميراً هيكلياً كاملاً" في منشأة فوردو، وأنّ تقييم الأضرار لا يزال قيد المتابعة، في ظل انتظار عواصم الاتحاد الأوروبي تقارير استخبارية كاملة بشأن نتائج القصف.

وكان مسؤولون إيرانيون، قد أشاروا في تصريحات سابقة، إلى أنّ مخزون اليورانيوم المخصب، تم نقله بالفعل قبل القصف الأميركي للموقع، الذي جاء بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وفق الصحيفة.

من جهتها، "لم تقدم الولايات المتحدة، حتى الآن، معلومات استخبارية دقيقة لحلفائها الأوروبيين بشأن ما تبقى من قدرات إيران النووية بعد الضربات، كما لم توضح خطتها للتعامل مع طهران في المرحلة المقبلة".

وقال ثلاثة مسؤولين مطلعين على المناقشات، إنّ إدارة ترامب حجبت التوجيهات الواضحة عن الاتحاد الأوروبي، ما جعل سياسة بروكسل تجاه إيران "معلقة"، في انتظار ما وصفوه بمبادرة دبلوماسية جديدة من واشنطن بشأن السعي إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية.

وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين طبيعة المحادثات التي أجراها قادة الاتحاد الأوروبي مع ترامب هذا الأسبوع، قائلاً: "الوضع متقلب تماماً. في الوقت الحالي، لا نفعل شيئاً".

وأشار مصدر ثانٍ إلى حالة الترقب التي تسود مجموعة الـ"ترويكا" (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة)، التي كانت تقود المفاوضات النووية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "نحن في مكان متقلب حيث تنتظر مجموعة الثلاث الولايات المتحدة، التي يبدو أنها تنتظر الإسرائيليين".