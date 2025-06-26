مصر وبريطانيا تشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 حزيران (بترا)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.

--(بترا)

م.ر/م د/م ق

26/06/2025 19:54:38