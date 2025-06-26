مصر وبريطانيا تشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

مصر وبريطانيا تشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
القاهرة 26 حزيران (بترا)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.
--(بترا)
م.ر/م د/م ق
26/06/2025 19:54:38
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