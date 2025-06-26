العربية للتوعية من المخدرات: اجتثاث الآفة والحد من خطورتها يتطلب جهودًا مجتمعية

العربية للتوعية من المخدرات: اجتثاث الآفة والحد من خطورتها يتطلب جهودًا مجتمعية
عمان 26 حزيران (بترا)- قالت الجمعية العربية للتوعية من المخدرات، إن اجتثاث آفة المخدرات والحد من خطورتها، يتطلب جهودًا مجتمعية تتشارك فيها مؤسسات الدولة المعنية، الحكومية والمدنية بشكل حقيقي وجاد، وصياغة برامج توعوية مؤثرة تخاطب العقل الشبابي وتحصنه من الانقياد نحو السلوكيات الخطرة.
وأضافت الجمعية في بيان اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق يوم 26 حزيران من كل عام، أن المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها لا يمكن التصدي لها دون التعاون المشترك المبني على أسس علمية وواقعية ودراسات علمية تٌبرز الوسائل التوعوية المناسبة للشباب، وتحدد أسباب التعاطي، وتقييم دور المؤسسات التربوية والشبابية في مجال التوعية والردع.
وقال رئيس الجمعية وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور عبد الله عويدات، إن المخدرات باتت مشكلة حقيقية ولا يجب الاستخفاف بها وبتأثيرها على منظومة السلم المجتمعي ومسيرة التنمية بجميع جوانيها لا سيما وأنها تستهدف العنصر الأبرز في هذه العملية وهو عنصر الشباب الذي يجب علينا تحصينه وتمكينه بكافة السبل.
وأوضح عويدات، أن الجمعية ستبدأ الأسبوع المقبل بتنفيذ البرنامج المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية القائم على التوعية من المخدرات عن طريق إكساب الفئات المستهدفة مهارات الحياة الأساسية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبي متخصص في هذا المجال يحتوى على العديد من المهارات التي تلاقي اهتمامًا مشتركًا لدى الفئات الشبابية المختلفة.
وأضاف، أن البرنامج يستهدف دور تربية ورعاية الأحداث والمراكز الإيوائية والعاملين فيها، حيث سيتم تدريبهم على برامج الصحة النفسية، وبناء قدراتهم في مواجهة آفة المخدرات، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُنفذ في جميع محافظات ومناطق المملكة وينقسم إلى جلسات حوارية وورش عمل تدريبية يقدمها خبراء من الجمعية العربية.
--(بترا)
رخ/م د/م ق
26/06/2025 19:14:59
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