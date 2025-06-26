العربية للتوعية من المخدرات: اجتثاث الآفة والحد من خطورتها يتطلب جهودًا مجتمعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 حزيران (بترا)- قالت الجمعية العربية للتوعية من المخدرات، إن اجتثاث آفة المخدرات والحد من خطورتها، يتطلب جهودًا مجتمعية تتشارك فيها مؤسسات الدولة المعنية، الحكومية والمدنية بشكل حقيقي وجاد، وصياغة برامج توعوية مؤثرة تخاطب العقل الشبابي وتحصنه من الانقياد نحو السلوكيات الخطرة.

وأضافت الجمعية في بيان اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق يوم 26 حزيران من كل عام، أن المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها لا يمكن التصدي لها دون التعاون المشترك المبني على أسس علمية وواقعية ودراسات علمية تٌبرز الوسائل التوعوية المناسبة للشباب، وتحدد أسباب التعاطي، وتقييم دور المؤسسات التربوية والشبابية في مجال التوعية والردع.

وقال رئيس الجمعية وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور عبد الله عويدات، إن المخدرات باتت مشكلة حقيقية ولا يجب الاستخفاف بها وبتأثيرها على منظومة السلم المجتمعي ومسيرة التنمية بجميع جوانيها لا سيما وأنها تستهدف العنصر الأبرز في هذه العملية وهو عنصر الشباب الذي يجب علينا تحصينه وتمكينه بكافة السبل.

وأوضح عويدات، أن الجمعية ستبدأ الأسبوع المقبل بتنفيذ البرنامج المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية القائم على التوعية من المخدرات عن طريق إكساب الفئات المستهدفة مهارات الحياة الأساسية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبي متخصص في هذا المجال يحتوى على العديد من المهارات التي تلاقي اهتمامًا مشتركًا لدى الفئات الشبابية المختلفة.

وأضاف، أن البرنامج يستهدف دور تربية ورعاية الأحداث والمراكز الإيوائية والعاملين فيها، حيث سيتم تدريبهم على برامج الصحة النفسية، وبناء قدراتهم في مواجهة آفة المخدرات، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُنفذ في جميع محافظات ومناطق المملكة وينقسم إلى جلسات حوارية وورش عمل تدريبية يقدمها خبراء من الجمعية العربية.

--(بترا)

رخ/م د/م ق

26/06/2025 19:14:59