سياسيون سويسريون ينددون بارتفاع تكاليف صفقة المقاتلات الأمريكية

English en Swiss politicians condemn spiralling F-35 costs الأصلي طالع المزيدSwiss politicians condemn spiralling F-35 cost

MENAFN - Swissinfo) من المتوقع أن تكون صفقة شراء 36 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة أكثر كلفة مما كان مُتوقعًا في السابق، ما أثار ردود فعل حادة من قبل عدد من السياسيات السياسيين السويسريين. تم نشر هذا المحتوى على 26 يونيو 2025 - 11:49 4دقائق SRFالمزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

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وتتوقع الحكومة الفدرالية تكاليف إضافية قد تصل إلى 1.35 مليار فرنك سويسري تتعلق بشراء الطائرات المقاتلة.

وجّه الحزب الاشتراكي انتقادات حادة، إذ كتب النائب فابيان مولينا على منصة“بلو سكاي”:“استُخدمت الأكاذيب والخداع لتمرير صفقة F-35”. وأضاف أن“الأصوات المنتقدة سُخر منها وتم إسكاتها، واليوم يجلس دافعو الضرائب على خسائر بمليارات الفرنكات”.

ومن جانبه، صرّح غيرهارد أندري، النائب عن حزب الخضر، أن الشكوك القديمة بشأن مدى جدية السعر الثابت قد تأكدت الآن. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يُظهر أيضًا تزايد الاعتماد على الولايات المتحدة.

حزب الوسط يدافع عن الصفقة

من ناحية أخرى، دافعت النائبة ماريان بيندر-كيلر، خبيرة السياسات الأمنية عن حزب الوسط، عن استمرار تنفيذ صفقة الطائرات المقاتلة. وأشارت إلى أن التصعيد الدولي الراهن يستدعي امتلاك طائرات قتالية للدفاع عن البلاد، حتى وإن كانت أغلى من المتوقع.

وأكدت بيندر-كيلر أنه من الصواب التمسك بمبدأ السعر الثابت، مشيرة إلى أن مرحلة تنفيذ الشراء باتت متقدمة جدًا، والتراجع عنها سيُشكل إشكالية كبيرة من منظور السياسة الأمنية. لذلك، ترى أن أي تأجيل إضافي سيكون“صعبًا للغاية”.

اتهامات موجهة للولايات المتحدة والحكومة الفدرالية

من جهته، أعرب ماورو توينا، خبير السياسات الأمنية عن حزب الشعب السويسري، عن استيائه، محملاً الولايات المتحدة جزءًا من المسؤولية. وقال:“الآن تقول أمريكا فجأة إن مفهوم السعر الثابت مختلف لديهم – وهو ما يُعقد الأمور كثيرًا”.

وفي بيان له، اعتبر الحزب نفسه أن“الفضيحة المتعلقة بالتكاليف محرجة”، وأضاف أن“من الواضح أن الحكومة الفدرالية ومسؤوليها غير قادرين على إبرام عقد عادل بسعر ثابت”.

دعوات لتقليل الخسائر

النائب بيتر شليغر من الحزب الليبرالي الراديكالي، دعا إلى السعي لتقليل الأضرار قدر الإمكان. وقال إن“بعض التنازلات قد تكون ضرورية”، مضيفًا أن“إبرام اتفاقات مع شركاء أقوياء أمر بالغ الصعوبة دائمًا”.

لكنه شدد على رفضه للدخول في نزاع مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو التسبب في مزيد من التأخير في صفقة شراء الطائرات.

بدورها، دعت النائبة كورينا غريديغ من حزب الخضر الليبرالي، الحكومة الفدرالية إلى عدم الرضوخ للولايات المتحدة. واعتبرت أن هناك أوجه قصور في صياغة العقد، مشيرة إلى أنه كان ينبغي تضمين آلية لتسوية النزاعات – كما أوصى بذلك المكتب الفدرالي للرقابة المالية.