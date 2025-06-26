مدير شؤون الأونروا: مخيمات شمال الضفة تشهد تدميرا مستمرا

مدير شؤون الأونروا: مخيمات شمال الضفة تشهد تدميرا مستمرا
وتابع: "نقف الآن لنرى مخيمات تحولت إلى أنقاض بعد أن كانت تعج بالحياة. هذا ليس مجرد تدمير، بل هو جزء من تهجير قسري ممنهج، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وشكل من أشكال العقاب الجماعي".
وقال إن يجب السماح لسكان هذه المخيمات بالوصول إلى منازلهم والعودة إليها دون أي تأخير.
وأشار إلى أن مدارس الأونروا تستعد لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل، وأن مراكزها الصحية جاهزة لاستقبال المرضى، مشددا على وجوب دعم اللاجئين الفلسطينيين لتمكينهم من التعافي من تبعات التهجير والدمار وإعادة بناء حياتهم.
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