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نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترمب لهزيمة أعدائنا المشتركين

نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترمب لهزيمة أعدائنا المشتركين

2025-06-26 08:06:08

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إنه سيواصل العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير محتجزينا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

نشر نتنياهو هذا في رسالة أرفقها بصورة له مع ترمب يمسكان بأيدي بعضهما البعض، وذلك بعد وقت قصير من إلقاء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أول خطاب له منذ موافقة إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.

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