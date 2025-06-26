خامنئي مواقعنا النووية لم تتعطل وإيران انتصرت على إسرائيل وأميركا

خامنئي مواقعنا النووية لم تتعطل وإيران انتصرت على إسرائيل وأميركا
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إسرائيل كادت تنهار تحت الضربات الإيرانية.. تهانينا بالنصر
لدينا القدرة على استهداف قواعد أميركا في أي وقت
فيما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اليوم الخميس، أن المواقع النووية في بلاده لم تتعطل، هدد بتنفيذ مزيد من الضربات ضد قواعد الولايات المتحدة في المنطقة إذا تعرّضت إيران إلى هجوم أميركي آخر.
وقال خامنئي في تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي إن "الجمهورية الإسلامية قادرة على الوصول إلى قواعد أميركية مهمة في المنطقة وقادرة على التحرك ضدها إذا اقتضت الضرورة.. قد يحصل ذلك مرة أخرى في المستقبل إذا وقع هجوم. سيكون الثمن باهظا بكل تأكيد بالنسبة للعدو والمعتدي".
وأعلن انتصار بلاده في الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ووجهت لهما "صفعة قوية" بهجمات إيران الصاروخية.
وقال إن الاحتلال "انهار تقريبا تحت الضربات الإيرانية على الرغم من كل الضجيج والدعايات والمزاعم" مهنئا الشعب الإيراني بمناسبة "الانتصار" على الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
وبرر دخول الولايات المتحدة الحرب بشكل مباشر بعد شعورها بقرب "انهيار الكيان الصهيوني بالكامل" ورغم ذلك "لم تحقق أي إنجاز يذكر".
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