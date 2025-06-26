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خامنئي مواقعنا النووية لم تتعطل وإيران انتصرت على إسرائيل وأميركا

خامنئي مواقعنا النووية لم تتعطل وإيران انتصرت على إسرائيل وأميركا

2025-06-26 08:05:34
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • إسرائيل كادت تنهار تحت الضربات الإيرانية.. تهانينا بالنصر
  • لدينا القدرة على استهداف قواعد أميركا في أي وقت

فيما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اليوم الخميس، أن المواقع النووية في بلاده لم تتعطل، هدد بتنفيذ مزيد من الضربات ضد قواعد الولايات المتحدة في المنطقة إذا تعرّضت إيران إلى هجوم أميركي آخر.

وقال خامنئي في تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي إن "الجمهورية الإسلامية قادرة على الوصول إلى قواعد أميركية مهمة في المنطقة وقادرة على التحرك ضدها إذا اقتضت الضرورة.. قد يحصل ذلك مرة أخرى في المستقبل إذا وقع هجوم. سيكون الثمن باهظا بكل تأكيد بالنسبة للعدو والمعتدي".

وأعلن انتصار بلاده في الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ووجهت لهما "صفعة قوية" بهجمات إيران الصاروخية.

وقال إن الاحتلال "انهار تقريبا تحت الضربات الإيرانية على الرغم من كل الضجيج والدعايات والمزاعم" مهنئا الشعب الإيراني بمناسبة "الانتصار" على الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وبرر دخول الولايات المتحدة الحرب بشكل مباشر بعد شعورها بقرب "انهيار الكيان الصهيوني بالكامل" ورغم ذلك "لم تحقق أي إنجاز يذكر".

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