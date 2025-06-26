المركزي: الإمارات تستحوذ على نصف الصكوك الخضراء المصدرة إقليمياً

المركزي: الإمارات تستحوذ على نصف الصكوك الخضراء المصدرة إقليمياً
وأوضح في افتتاح فعاليات منتدى المناخ للمصرف المركزي في أبوظبي أن الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً في مواصلة التنمية المستدامة، وجهود تنويعها الاقتصادي، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ، وتخطى التأثيرات المناخي، ومنها بعض الظواهر التي تعرضت به خلال العام الماضي.
وأضاف أن تلك الرؤية عززت ريادة الإمارات إقليمياً في مجال المناخ ولا سيما مع دخول المرسوم الاتحادي بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ، حيث يمثل القانون خطوة تحولية في إطار السياسة المناخية للبلاد، وعلى وجه التحديد يفرض هذا القانون مراقبة إلزامية للانبعاثات، وخطط تكيف خاصة بقطاعات محددة.
وأكد مواصلة المركزي تقديم مساهمة مؤثرة في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بشأن تغير المناخ، مشيراً أن دور المؤسسات المالية في العمل المناخي مرتبط بمرونتها، ولا يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام مالي قوي.
وأوضح المحافظ أن البنوك قد توسعت في التمويل المستدام ونشر المركزي الكثير من الأدلة والنشرات والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، والمركزي يقدم تسهيلات لدعم البنوك في تقديم التمويل المستدام.
وتم دمج الاستدامة في عمليات البنوك والأدوات المالية، ونطور الامتثال للشريعة الإسلامية في مجال الاستدامة، ونعمل على الاستفادة من التقنيات، ونعزز ثقافة التمويل المستدام.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، إن الإمارات تقدم نموذجاً للشركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز حركة الاستثمار، مشيراً إلى دور الإقراض البنكي في تعزيز جهود التحول الأخضر.
وألقى الضوء على تخصيص القطاع المصرفي أكثر من تريليون دولار حتى 2030 للتحول الأخضر، حيث تم تقديم نصف المبلغ حتى الآن، مؤكداً التزام القطاع المصرفي بحشد رأس المال لتحويل الخطط إلى سياسات تنفيذية.
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