المركزي: الإمارات تستحوذ على نصف الصكوك الخضراء المصدرة إقليمياً

MENAFN - Al-Bayan) أكد محافظ المصرف المركزي بالإمارات، خالد محمد بالعمى، أن الدولة تستحوذ حالياً على حوالي نصف إجمالي إصدارات السندات الخضراء والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح في افتتاح فعاليات منتدى المناخ للمصرف المركزي في أبوظبي أن الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً في مواصلة التنمية المستدامة، وجهود تنويعها الاقتصادي، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ، وتخطى التأثيرات المناخي، ومنها بعض الظواهر التي تعرضت به خلال العام الماضي.

وأضاف أن تلك الرؤية عززت ريادة الإمارات إقليمياً في مجال المناخ ولا سيما مع دخول المرسوم الاتحادي بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ، حيث يمثل القانون خطوة تحولية في إطار السياسة المناخية للبلاد، وعلى وجه التحديد يفرض هذا القانون مراقبة إلزامية للانبعاثات، وخطط تكيف خاصة بقطاعات محددة.

وأكد مواصلة المركزي تقديم مساهمة مؤثرة في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بشأن تغير المناخ، مشيراً أن دور المؤسسات المالية في العمل المناخي مرتبط بمرونتها، ولا يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام مالي قوي.

وأوضح المحافظ أن البنوك قد توسعت في التمويل المستدام ونشر المركزي الكثير من الأدلة والنشرات والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، والمركزي يقدم تسهيلات لدعم البنوك في تقديم التمويل المستدام.

وتم دمج الاستدامة في عمليات البنوك والأدوات المالية، ونطور الامتثال للشريعة الإسلامية في مجال الاستدامة، ونعمل على الاستفادة من التقنيات، ونعزز ثقافة التمويل المستدام.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، إن الإمارات تقدم نموذجاً للشركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز حركة الاستثمار، مشيراً إلى دور الإقراض البنكي في تعزيز جهود التحول الأخضر.

وألقى الضوء على تخصيص القطاع المصرفي أكثر من تريليون دولار حتى 2030 للتحول الأخضر، حيث تم تقديم نصف المبلغ حتى الآن، مؤكداً التزام القطاع المصرفي بحشد رأس المال لتحويل الخطط إلى سياسات تنفيذية.