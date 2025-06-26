إشهار كتاب أبيض وأسود لزحل المفتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 حزيران (بترا)- أشهرت عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين زحل المفتي كتابها "أبيض اسود" مساء أمس الأربعاء في مقر الاتحاد بعمان.

وفي حفل الإشهار الذي قدمته عضو الاتحاد عزة خليفة، قالت الدكتورة ريما الشهوان في قراءة قدمتها، إن الكتاب يعكس حالات إنسانية تنبض وجعا وألما، وهو دفتر يوميات من عاشوا في الظل في دار المسنين، مبينة إلى أن القصص في الكتاب هي شهادات حية.

وقالت عضو الاتحاد الدكتورة فداء أبو فردة، إن الكتاب ليس مجرد حكايات بل هو مرآة مشروخة يرى القارئ فيها ملامح من ذاته أو مجتمعه بواقع مرير مليء بالخذلان والتخلي، مشيرة إلى أن العتبة النصية الأولى العنوان يمثل مفارقة واضحة بين المتناقضات؛ الوضوح والغموض الأمل والألم وهي ثنائية تعيد الكاتبة طرحها في مجمل القصص، إذ يطغى الحزن الأسود على حياة أبطال القصة لكنه لا يلغي بياض نفوسهم المتجذر فيهم.

ولفتت إلى أن الأسلوب الأدبي سردي بسيط قريب من اللغة المحكية لكنه غني بالتفاصيل القادرة على تحريك مخيلة المتلقي وعاطفته وهي تفتح أفق التأويل حول العلاقة بين الوحدة وفقدان الأبناء دون إدانة مباشرة للأبن مما يدفع المتلقي للتساؤل من المذنب الأبن أم الزمن.

وبينت أبو فردة أن المؤلفة المفتي تعيد تعريف الزمن في ذهن القارئ من تسلسل خطي إلى زمن شعوري مشبع بالحزن وتترك مساحات صامتة ونهايات مفتوحة في بعض القصص .

وبينت المؤلفة المفتي، من جهتها، أنها اختارت عنوان أبيض أسود لكتابها بعد زيارتها لعدد من دور رعاية المسنين في عمان وسوريا والعراق.

وقالت إن الفكرة السوداوية المتعارف عليها والشائعة في المجتمع، أن الغالبية يتخلون عن كبار السن من العائلة ويتركونهم في دور رعاية المسنين لعدم القدرة على رعايتهم أو لأسباب عائلية، مبينة أنها من خلال حوارات مع النزلاء وتعرّفها على أسباب وجودهم في دور المسنين، اكتشفت أن هناك أسبابًا مختلفة دفعت البعض منهم إلى هذا الخيار ،فـ "نسجت من قصصهم حكايات واقعية لأضعها بين أيديكم".

--(بترا)

م ت/م ك/أس

26/06/2025 13:54:29