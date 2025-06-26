أميركا زودت المقاتلات الإسرائيلية جواً بالوقود خلال هجومها على إيران

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أفادت تقارير عبرية بأن طائرات أميركية ساعدت طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة عدوانه على إيران. وتحدثت عن ثلاثة شروط تضعها واشنطن وتل أبيب أمام طهران، منها تسليم اليورانيوم المخصب الذي لم يدمّر وتقييد إنتاج الصواريخ الباليستية. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أنه بعد يومين من سريان وقف إطلاق النار، أصبح من الممكن النشر، أن جزءاً من طائرات التزوّد بالوقود الأميركية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة خلال العملية العسكرية، ساعد سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات التزوّد بالوقود.

ووفق الصحيفة تم ذلك لتخفيف الضغط الكبير الواقع على منظومة التزود بالوقود الإسرائيلية الصغيرة والقديمة. وخلال العملية، أُجريت مئات عمليات التزود بالوقود لمقاتلات سلاح الجو المتوجهة إلى إيران.

بدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيّرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع. وأضاف خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء حول الوضع في الشرق الأوسط وفق ما أوردته وكالة "رويترز": "يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيّرة في الأيام القليلة الماضية خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".

وتعتزم الولايات المتحدة، وفق تقرير آخر لصحيفة "يسرائيل هيوم"، طرح ثلاثة شروط أساسية أمام إيران من أجل التوصّل إلى اتفاق مستقبلي: حظر تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وتسليم جميع المواد المُخصّبة بدرجة عالية التي راكمتها إيران، وفرض قيود على إنتاج الصواريخ مستقبلاً.

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه الشروط، تبيّن أن ليس كل المواد المُخصّبة لدى إيران قد دُمّرت خلال الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أفادت قبل العدوان بامتلاك إيران 408.60 كيلوغرامات من اليورانيوم المُخصّب بنسبة 60%، ما يتيح لها تصنيع أكثر من عشر قنابل نووية بعد مزيد من التخصيب إلى درجة 90% (المستوى العسكري).

وافترضت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تتخوّفان في حال كانت إيران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من تلك الكمية، بأن تحاول استخدامها سراً لاختراق العتبة النووية أو لصناعة "قنبلة قذرة"، مضيفة أن هذا الموضوع يتصدر أجندة أجهزة الاستخبارات، التي بات عليها الآن القيام بمراقبة دقيقة للتأكّد من أن إيران لا تقترب من امتلاك قدرة نووية.

ويبدو أن الشرط الأميركي، وفق ذات الصحيفة، ينطوي أيضاً على تهديد ضمني: إذا لم تسلّم إيران المواد المُخصّبة التي راكمتها، فقد تجد نفسها تحت هجوم جديد. ويُستشف هذا التهديد أيضاً من الإنجاز الاستراتيجي المضاعف الذي تحقق خلال الحملة العسكرية، أي الضربة القاسية التي وجهتها إسرائيل لإيران، وإمكانية أن تُترجم لاحقاً إلى زعزعة نظام الحكم في طهران، إلى جانب الهجوم الأميركي الذي ينطوي على التزام واضح بعدم السماح لإيران بالتقدم مجدداً نحو السلاح النووي. وتم طرح هذه الشروط أيضاً خلال المفاوضات التي جرت بين الجانبين قبل العدوان الذي انطلق في 13 يونيو/ حزيران، وآنذاك رفضت إيران الاستجابة لها وأصرت على حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية أمس، أن "الغارات الأميركية على منشآت إيران النووية، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية على عناصر أخرى في برنامج إيران النووي العسكري، قد أعادت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي عدة سنوات إلى الوراء". كما ترى إسرائيل أن اغتيال العلماء، سيُصعّب كثيراً على إيران التقدّم في السنوات القادمة. واغتالت إسرائيل خلال العدوان 11 من كبار علماء البرنامج النووي الإيراني على الأقل.