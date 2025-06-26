خامنئي للإيرانيين: أهنئكم بالنصر على إسرائيل

خامنئي للإيرانيين: أهنئكم بالنصر على إسرائيل
جاء ذلك قبيل كلمة متلفزة مرتقبة تعرض خلال دقائق للمرشد الإيراني، هي الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق البيان مع إسرائيل.
ووجه المرشد الإيراني علي خامئني أول كلمة لشعبه منذ نهاية الحرب مع إسرائيل، وقال إن بلاده حققت انتصارا على "الكيان الصهيوني الزائف" ووجهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة الأميركية.
وبدأ خامنئي خطابه بتحية للشعب الإيراني "الذي وقف صفا واحدا" لدعم القوات المسلحة، و"أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة".
وهنأ الإيرانيين بـ"الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني سحق وانهار تقريبا مقابل ضربات الجمهورية الإسلامية رغم كل ما لديه من ضجيج".
وأشار إلى أن القوات الإيرانية "تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للعدو وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة لصواريخنا". وحذر إسرائيل من أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية "سيكلفها ثمنا باهظا".
وأكد المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة دخلت الحرب "لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل". واعتبر أن أميركا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وتلقت "صفعة قاسية" من إيران.
وأشار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأميركي" لأنه "كان بحاجة إلى القيام باستعراض"، محذرا من أن أي "اعتداء على إيران سيواجه بتكرار استهداف القواعد الأميركية".
ورفض دعوة ترامب إيران إلى استسلام غير مشروط، وقال إن "إيران الكبيرة ذات التاريخ والثقافة العريقة لا تقبل أبدا أن تخاطب بتعبير استسلام غير مشروط".
وقال إن الرئيس الأميركي كشف الحقيقة وهي أن أميركا لن ترضى إلا باستسلام إيران.. الاستسلام أمر لن يحدث أبدا فأمتنا قوية".
وأضاف "الأعداء يسوقون مبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي لكنهم في الواقع يريدون استسلامنا".
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