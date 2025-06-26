خامنئي للإيرانيين: أهنئكم بالنصر على إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، إنه يهنئ الإيرانيين بـ"النصر على إسرائيل".

جاء ذلك قبيل كلمة متلفزة مرتقبة تعرض خلال دقائق للمرشد الإيراني، هي الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق البيان مع إسرائيل.

ووجه المرشد الإيراني علي خامئني أول كلمة لشعبه منذ نهاية الحرب مع إسرائيل، وقال إن بلاده حققت انتصارا على "الكيان الصهيوني الزائف" ووجهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة الأميركية.

وبدأ خامنئي خطابه بتحية للشعب الإيراني "الذي وقف صفا واحدا" لدعم القوات المسلحة، و"أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة".

وهنأ الإيرانيين بـ"الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني سحق وانهار تقريبا مقابل ضربات الجمهورية الإسلامية رغم كل ما لديه من ضجيج".

وأشار إلى أن القوات الإيرانية "تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للعدو وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة لصواريخنا". وحذر إسرائيل من أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية "سيكلفها ثمنا باهظا".

وأكد المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة دخلت الحرب "لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل". واعتبر أن أميركا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وتلقت "صفعة قاسية" من إيران.

وأشار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأميركي" لأنه "كان بحاجة إلى القيام باستعراض"، محذرا من أن أي "اعتداء على إيران سيواجه بتكرار استهداف القواعد الأميركية".

ورفض دعوة ترامب إيران إلى استسلام غير مشروط، وقال إن "إيران الكبيرة ذات التاريخ والثقافة العريقة لا تقبل أبدا أن تخاطب بتعبير استسلام غير مشروط".

وقال إن الرئيس الأميركي كشف الحقيقة وهي أن أميركا لن ترضى إلا باستسلام إيران.. الاستسلام أمر لن يحدث أبدا فأمتنا قوية".

وأضاف "الأعداء يسوقون مبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي لكنهم في الواقع يريدون استسلامنا".