الأغذية العالمي: أدخلنا مساعدات أقل من حاجة غزة ليوم واحد منذ أيار الماضي

الأغذية العالمي: أدخلنا مساعدات أقل من حاجة غزة ليوم واحد منذ أيار الماضي
وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن تلك المساعدات "أقل من كمية الغذاء المطلوبة ليوم واحد وليس لشهر من أجل جميع سكان القطاع".
وأوضح أنه "جاهز لتوسيع نطاق العمل قي القطاع المحاصر، ونحن بحاجة إلى الوصول وتوفير ظروف أفضل لأداء مهامنا بأمان"، مشددا على أن "الوقت حان للعمل".
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