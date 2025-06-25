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الأغذية العالمي: أدخلنا مساعدات أقل من حاجة غزة ليوم واحد منذ أيار الماضي

الأغذية العالمي: أدخلنا مساعدات أقل من حاجة غزة ليوم واحد منذ أيار الماضي

2025-06-25 03:12:52
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف -PNN- أعلن برنامج الأغذية العالمي، إرسال 9 آلاف طن فقط من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة منذ 19 أيار/ مايو الماضي، وهي كمية "أقل من الغذاء المطلوب ليوم واحد" لسكان القطاع، في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن تلك المساعدات "أقل من كمية الغذاء المطلوبة ليوم واحد وليس لشهر من أجل جميع سكان القطاع".

وأوضح أنه "جاهز لتوسيع نطاق العمل قي القطاع المحاصر، ونحن بحاجة إلى الوصول وتوفير ظروف أفضل لأداء مهامنا بأمان"، مشددا على أن "الوقت حان للعمل".

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