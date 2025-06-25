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القسام تكشف تفاصيل الكمين الذي حصد 7 من جنود الاحتلال
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع "شواظ" داخل قمرة القيادة في إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق طاقمها.
وأضاف البيان أنه بعد دقائق من العملية الأولى، تم استهداف ناقلة جند ثانية باستخدام عبوة "العمل الفدائي" قرب مسجد علي بن أبي طالب في المنطقة ذاتها، ما ألحق بها أضرارًا مباشرة.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استدعت طائرات مروحية لإخلاء الموقع، حيث استمر الإخلاء الجوي عدة ساعات، في ظل تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.
وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع "شواظ" داخل قمرة القيادة في إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق طاقمها.
وأضاف البيان أنه بعد دقائق من العملية الأولى، تم استهداف ناقلة جند ثانية باستخدام عبوة "العمل الفدائي" قرب مسجد علي بن أبي طالب في المنطقة ذاتها، ما ألحق بها أضرارًا مباشرة.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استدعت طائرات مروحية لإخلاء الموقع، حيث استمر الإخلاء الجوي عدة ساعات، في ظل تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.
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