  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
القسام تكشف تفاصيل الكمين الذي حصد 7 من جنود الاحتلال

القسام تكشف تفاصيل الكمين الذي حصد 7 من جنود الاحتلال

2025-06-25 08:26:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع "شواظ" داخل قمرة القيادة في إحدى ناقلات الجند الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق طاقمها.
وأضاف البيان أنه بعد دقائق من العملية الأولى، تم استهداف ناقلة جند ثانية باستخدام عبوة "العمل الفدائي" قرب مسجد علي بن أبي طالب في المنطقة ذاتها، ما ألحق بها أضرارًا مباشرة.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استدعت طائرات مروحية لإخلاء الموقع، حيث استمر الإخلاء الجوي عدة ساعات، في ظل تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.


MENAFN25062025000208011052ID1109722198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث