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مؤتمر ECIS 2025 العالمي لأول مرة خارج أوروبا في رحاب العلوم التطبيقية برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن

مؤتمر ECIS 2025 العالمي لأول مرة خارج أوروبا في رحاب العلوم التطبيقية برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن

2025-06-25 07:51:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- برعاية كريمة من سمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، استضافت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة فعاليات المؤتمر الأوروبي لأنظمة المعلومات (European Conference on Information Systems – ECIS 2025)، والذي عُقد تحت شعار: "Co-Creating Value for an Intelligent Future"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2025، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من أرقى الجامعات ومراكز البحث من مختلف أنحاء أوروبا والعالم.
وقد مثّل سمو الأميرة في افتتاح المؤتمر الأستاذ الدكتور نبيل الفيوم، نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية الأردنية، حيث ألقى كلمة نيابة عن سموها، أكّد خلالها على أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية رفيعة المستوى تُعزز التبادل البحثي والمعرفي بين المشاركين من مختلف دول العالم، مشيرًا في كلمته إلى ما تتمتع به جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من كفاءات أكاديمية وبحثية متميزة، مما يُؤهلها لقيادة حوارات علمية دولية واستضافة فعاليات أكاديمية من هذا الحجم والتأثير.
وتكتسب هذه النسخة من المؤتمر أهمية استثنائية، كونها النسخة الثالثة والثلاثين في تاريخه العريق، والأولى التي تُعقد خارج أوروبا منذ انطلاقه. وتأتي استضافة هذه النسخة في الأردن – تحديدًا في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – اعترافًا دوليًا بما تتمتع به الجامعة من معايير أكاديمية وبحثية عالمية، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة جامعية جاذبة للتميّز العلمي.
يُعد ECIS من المؤتمرات البحثية الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات (Information Systems)، ويُعقد سنويًا تحت إشراف رابطة نظم المعلومات AIS – Association for Information Systems، ويجمع تحت مظلته الممارسات الأكاديمية المتقدمة، وأحدث الابتكارات البحثية، والحوار متعدد التخصصات حول مستقبل التقنيات الرقمية والمجتمع.
يُقام المؤتمر بتنظيم مشترك بين: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – الأردن (الجهة المستضيفة)، Kristiania University of Applied Sciences - النرويج، Halmstad University - السويد. ويترأس المؤتمر علميًا البروفيسور Roman Beck - (Honorary Co-Chair) من كل من Kristiania University of Applied Sciences وHalmstad University.
وقد استقبل المؤتمر هذا العام أكثر من 1000 ورقة بحثية من أكثر من 50 دولة، تم قبول 320 منها فقط بعد عملية مراجعة دقيقة ومحكمة وفق أعلى معايير التحكيم الأكاديمي. ويشمل برنامج ECIS 2025 عددًا من الفعاليات العلمية المتخصصة، منها: الملتقى التحضيري لطلبة الدكتوراه (Doctoral Consortium)، منتدى أعضاء هيئة التدريس الناشئين (Junior Faculty Consortium)، ورش العمل والندوات التطويرية ما قبل المؤتمر (Pre-Conference Workshops & Professional Development Symposia)، والجلسات العلمية الرئيسية للمؤتمر (Main Conference Proceedings).
تتضمن محاور المؤتمر عددًا من الموضوعات المحورية في مجال تكنولوجيا المعلومات، منها: نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليلات الأعمال (Business Intelligence)، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الصحية، التحول الرقمي، المدن الذكية، الحوكمة الرقمية، التفاعل بين الإنسان والآلة، والاستدامة الرقمية.
وتؤكد هذه الاستضافة الاستثنائية المكانة المتقدمة التي تحتلها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفها مؤسسة أكاديمية قادرة على استقطاب وتنظيم فعاليات علمية عالمية كبرى، وتعزيز الحوار البحثي والتعاون الأكاديمي الدولي في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

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