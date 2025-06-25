إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم وتوزيع الشهادات الأحد المقبل

عبدالعزيز الفضلي

استكملت وزارة التربية جميع استعداداتها لإعلان نتيجة طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن أن العاملين في كنترول الاختبارات يواصلون عملهم للانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم الاربعاء عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، وستصل النتيجة للطلبة عن طريق تطبيق سهل. وطمأنت المصادر الطلبة وأولياء الأمور بأن النتائج الأولية مبشرة وتعكس جهودا حثيثة بذلت طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن البيئة الدراسية التي وفرتها وزارة التربية هذا العام ساعدت بشكل مباشر في تحسين أداء الطلبة وضمان إجراء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة. وبينت المصادر ان «التربية» حددت يوم الأحد المقبل موعدا لتوزيع الشهادات على الطلبة في المدارس بعد اعتمادها من مديري المناطق التعليمية، موضحة انه سيتم فتح باب تقديم التظلمات للطلبة لمدة ثلاثة ايام «اونلاين» من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

هذا، وقام تلفزيون دولة الكويت بوضع أجهرته الخاصة والكاميرات في بهو وزارة التربية استعدادا لنقل هذا الحدث المهم.

وحول امتحان الإحصاء الذي اختتم طلبة الادبي امتحاناتهم أمس الاول به، قال الموجه الفني لمادة الإحصاء محمد المجرن إن الامتحان جاء وفق الأطر المعتمدة من التوجيه الفني العام، وبني على توزيع نسبي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، لافتا إلى أن الامتحان تميز بالوضوح والتنظيم، ولم ترد أي اتصالات أو استفسارات إلى غرفة المتابعة طوال فترة تطبيقه. وأوضح أن لجان التصحيح باشرت أعمالها، حيث جرى تصحيح 12.410 ورقة امتحان، موزعة على 96 لجنة، مؤكدا أن المؤشرات الأولية لنتائج التصحيح تبشر بالخير، متمنيا المجرن لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.

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