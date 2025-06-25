إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم وتوزيع الشهادات الأحد المقبل

إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم وتوزيع الشهادات الأحد المقبل
عبدالعزيز الفضلي
استكملت وزارة التربية جميع استعداداتها لإعلان نتيجة طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2024/2025.
وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» عن أن العاملين في كنترول الاختبارات يواصلون عملهم للانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي صباح اليوم الاربعاء عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، وستصل النتيجة للطلبة عن طريق تطبيق سهل. وطمأنت المصادر الطلبة وأولياء الأمور بأن النتائج الأولية مبشرة وتعكس جهودا حثيثة بذلت طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن البيئة الدراسية التي وفرتها وزارة التربية هذا العام ساعدت بشكل مباشر في تحسين أداء الطلبة وضمان إجراء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة. وبينت المصادر ان «التربية» حددت يوم الأحد المقبل موعدا لتوزيع الشهادات على الطلبة في المدارس بعد اعتمادها من مديري المناطق التعليمية، موضحة انه سيتم فتح باب تقديم التظلمات للطلبة لمدة ثلاثة ايام «اونلاين» من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
هذا، وقام تلفزيون دولة الكويت بوضع أجهرته الخاصة والكاميرات في بهو وزارة التربية استعدادا لنقل هذا الحدث المهم.
وحول امتحان الإحصاء الذي اختتم طلبة الادبي امتحاناتهم أمس الاول به، قال الموجه الفني لمادة الإحصاء محمد المجرن إن الامتحان جاء وفق الأطر المعتمدة من التوجيه الفني العام، وبني على توزيع نسبي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، لافتا إلى أن الامتحان تميز بالوضوح والتنظيم، ولم ترد أي اتصالات أو استفسارات إلى غرفة المتابعة طوال فترة تطبيقه. وأوضح أن لجان التصحيح باشرت أعمالها، حيث جرى تصحيح 12.410 ورقة امتحان، موزعة على 96 لجنة، مؤكدا أن المؤشرات الأولية لنتائج التصحيح تبشر بالخير، متمنيا المجرن لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.
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