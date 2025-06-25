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أتش بي إي و إنفيديا تطرحان حلول مصنع الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول العالمي
(MENAFN- Fleishman Hillard) أتش بي إي تقود عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال طرح حلول مصنع الذكاء الاصطناعي النموذجية المدعومة بتقنية إنفيديا Blackwell و HPE Alletra Storage MPالمصممة خصيصًا لتعزيز عملية النشر والتوسع من قبل الشركات ومزودي الخدمات والجهات السيادية ومطوري النماذج.
• سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي توفر حماية للاستثمارات وإدارة مغلقة ومعزولة، بالإضافة إلى خوادم HPE ProLiant Compute Gen12، مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.
• يعد خادم HPE Compute XD690 الجديد، الذي يأتي مزودًا بثماني وحدات معالجة رسومات NVIDIA Blackwell Ultra، أحدث إضافة إلى مجموعة حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي.
• يُزوّد HPE Alletra Storage MP X10000 مصنع الذكاء الاصطناعي ببيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع بروتوكول السياق النموذجي (MCP).
• يُعدّ برنامج أتش بي إي OpsRamp حلاً مُعتمدًا للمراقبة ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا.
• تساهم أتش بي إي في تسريع عملية تحقيق القيمة من الذكاء الاصطناعي من خلال دعم أكثر من 75 حالة استخدام عبر 26 شريكًا جديدًا في Unleash AI إلى جانب أحدث مخططات إنفيديا.
• أتش بي إي تتعاون مع أكسنتشر لإطلاق حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاصة بالخدمات المالية في السوق باستخدام منصة مصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي من إنفيديا عبر سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 يونيو 2025 – HPE Discover، لاس فيغاس 2025 - أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم إطلاق عن حلول جديدة تهدف إلى تسريع عملية تطوير وتبني وإدارة مصنع الذكاء الاصطناعي في دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لدى مختلف أنواع المؤسسات.
وتعمل أتش بي إي على توسيع مجموعة حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي لمصنع الذكاء الاصطناعي عبر إضافة وحدات معالجة الرسومات إنفيديا Blackwell، والتي تتضمن حلولًا جديدة قابلة للتكوين، مصممة خصيصًا لمزودي الخدمات، ومطوري النماذج، والجهات السيادية، بالإضافة إلى الجيل الجديد من سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي، الذي هو عبارة عن مصنع للذكاء الاصطناعي جاهز للاستخدام من قبل الشركات. وتسهم هذه الحلول والخدمات المتكاملة لمصنع الذكاء الاطصناعي في إزالة التعقيدات التي تطرأ على العملاء عند القيام ببناء مركز حديث للبيانات مجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم.
وبهذه المناسبة، قال أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أتش بي إي، أن الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعه التوليدي، والوكيل، والمادي، يمتلك القدرة على إحداث تحوّل جذري في الإنتاج العالمي وإحداث تغييرات مستدامة في المجتمعات. إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تتحقق إلا بوجود بنية تحتية قوية وبيانات موثوقة تدعمها. وشدد نيري على أهمية امتلاك المؤسسات للرؤية والذكاء والبيانات اللازمة لاقتناص الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن وجود الأساس التقني السليم بات ضرورة لا غنى عنها. وأضاف نيري أن شركتي أتش بي إي وإنفيديا توفران معًا نهجًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المؤسسات من تحقيق تطلعاتها المستقبلية وتقديم قيمة مستدامة لأعمالها.
بدوره، أكد جينسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن العالم يدخل عصرًا صناعيًا جديدًا يتميز بالقدرة على توليد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وأضاف: "من خلال هذا التعاون، تقدم كل من أتش بي إي وإنفيديا بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التحول، وتمكين الشركات من الاستفادة من بياناتها لدفع عجلة الابتكار بسرعة ودقة غير مسبوقتين".
أتش بي إي تُسرّع عملية تحقيق القيمة من مصنع الذكاء الاصطناعي من خلال الجيل الجديد من حلول السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي
تعتبر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي، العرض الرئيسي ضمن محفظة حلول حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، وهي عبارة عن مصنع ذكاء اصطناعي متكامل وجاهز للاستخدام يجمع تقنيات إنفيديا المتقدمة في الحوسبة المسرعة والشبكات والبرمجيات. وستوفر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي:
• دعم لتقنيات الحوسبة المسرعة من إنفيديا Blackwell عبر خوادم HPE ProLiant Compute Gen12، التي احتلت المرتبة الأولى في أكثر من 23 اختبارًا للذكاء الاصطناعي . وتوفر هذه الخوادم بيئة آمنة لمنع التلاعب، مع تقنيات التشفير ما بعد الكم[i]، وإمكانات سلسلة توريد موثوقة على مستوى الحامل والخادم.
• حماية الاستثمار وقابلية التوسع السلس من جيل إلى آخر من وحدات معالجة الرسومات، بما في ذلك إنفيديا H200 NVL والآن مع وحدات معالجة الرسومات إنفيديا RTX PRO™ 6000 Server Edition لدعم مجموعة واسعة من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بما في ذلك حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل والمادي. وتعمل بنية اتحادية جديدة على تجميع الموارد لتوفير وحدات معالجة الرسومات والموارد الجديدة لجميع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
• إدارة مغلقة ومعزولة للمؤسسات التي تتطلب أعلى معايير الخصوصية للبيانات.
• نظام تعدد المستأجرين، الذي يمكن الفرق المختلفة في المؤسسات من التعاون وتقسيم الموارد.
• أحدث مخططات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، والتي تشمل مخططات إنفيديا AI-Q الخاصة بإنشاء الذكاء الاصطناعي الوكيل وحسن سير العمل.
• برنامج "جرّب واشترِ" الذي يتيح للعملاء اختبار السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات العالية الأداء التابعة لشركة Equinix العالمية قبل اتخاذ قرار الشراء.
أتش بي إي توسّع منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق حلول جديدة معتمدة، ترتكز على ابتكارات رائدة في القطاع.
حلول مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة تجمع بين أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وخبرة أتش بي إي العريقة التي تعود إلى أكثر من خمسة عقود في مجال التبريد السائل، وبرنامج Morpheus للمؤسسات للحفاظ على مستوى تحكم موحد. وبخلاف معظم الحلول المنافسة، تتميز هذه الحلول المُعتمدة والمترابطة بالكامل بأنها نماذج تقنية متكاملة مركبة مسبقًا للعملاء، لتسريع مدة تحقيق القيمة.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي: يوفر برنامج أتش بي إي OpsRamp إمكانية المراقبة الشاملة عبر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي وحلول مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويعتمد هذا الحل الآن لمراقبة مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا.
• صُمم مصنع الذكاء الاصطناعي الجديد على نطاق واسع للمؤسسات الكبيرة، مثل مُقدمي الخدمات ومطوري النماذج. وتُقدم أتش بي إي نظام HPE ProLiant Compute XD، وبرامج ومخططات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، وتقنيات التبريد بالهواء والسائل، ومجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية والمهنية.
• صُمم مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة للدول والحكومات ومؤسسات القطاع العام، وتوفر قدرات متخصصة إضافية مثل الإدارة المغلقة والمعزولة، والحلول والخدمات التي تُمكّن من تحقيق سيادة البيانات والتكنولوجيا والتشغيل.
من خلال الاستفادة من التصميم المعتمد لمصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، يمكن اعتماد حلول مصنع الذكاء الاصطناعي من أتش بي إي باستخدام أحدث تقنيات الحوسبة المسرعة من إنفيديا، وشبكات إنفيديا Spectrum-X Ethernet، ووحدات معالجة البيانات إنفيديا BlueField-3، وبرامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا. وتضمن هذه الحلول الأداء الأمثل والأمان المطلق والقدرة على تحسين كفاءة التخزين وتسريع العملية، إلى جانب توفير بنية تحتية قابلة للتطوير تلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي الجديد.
خادم HPE Compute XD690 ينضم إلى مجموعة حلول حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي
يدعم خادم HPE Compute XD690 الجديد ثماني وحدات معالجة الرسومات إنفيديا Blackwell Ultra، ويعكس التزام أتش بي إي المستمر بتوفير أحدث ابتكارات إنفيديا في مجال الحوسبة المُسرّعة للذكاء الاصطناعي في وقت طرحها في السوق. يوفر HPE Performance Cluster Manager إدارة متكاملة للأنظمة، ومراقبة متقدمة للبنية التحتية، وتنبيهات عبر بيئات ذكاء اصطناعي كبيرة ومعقدة، تشمل آلاف العقد.
وحدة التخزين HPE Alletra Storage MP X10000 تغدي مصنع الذكاء الاصطناعي والوكلاء وحالات الاستخدام ببيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي
لضمان توفير بيانات غير مهيكلة جاهزة للذكاء الاصطناعي باستمرار لمصنع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ستدعم وحدة HPE Alletra Storage MP X10000 خوادم بروتوكول السياق النموذجي (MCP)، حيث تسهم عملية دمج هذا البروتوكول مع ذكاء البيانات المدمج في X10000 بتسريع عملية تدفق البيانات، مما يُمكّن مصنع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ووكلائه من معالجة البيانات غير المهيكلة بذكاء والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، يدعم X10000 التصميم المرجعي لمنصة بيانات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، حيث يوفر مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) لتبسيط عملية تدفق البيانات غير المهيكلة لعمليات الإدخال والاستدلال والتدريب والتعلم المستمر.
Unleash AI تضيف 26 شريكًا جديدًا، مما يُمكّن أتش بي إي من دعم أكثر من 75 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي
من خلال شركاء منظومة Unleash AI الجديدة، وأحدث مخططات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، والخدمات المهنية الداخلية، تُقدم أتش بي إي لعملائها أكثر من 75 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المنظومة حلولًا برمجية متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل، والذكاء الاصطناعي السيادي، والمدن الذكية، والتطبيقات الصناعية والتصنيعية، وحوكمة البيانات والخصوصية، والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتحليلات الفيديو، والأمن، والأمن السيبراني.
سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي ومصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي يسهلان عملية الذكاء الاصطناعي الوكيل لقطاع الخدمات المالية
تتعاون أتش بي إي مع أكسنتشر لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لقطاعي الخدمات المالية والمشتريات، وذلك ضمن طرح مشترك جديد يجمع بين منصة "مصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي" المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، والتي سيتم نشرها عبر سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي. تطبق إتش بي إي هذا الحل ضمن القسم المالي في الشركة، حيث ستستكشف استخداماته في استراتيجيات التصنيف والمشرتيات، وإدارة الإنفاق، وتحليل العلاقات الاستراتيجية، وإدارة الالتزامات التعقادية. وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز عملية تبني الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار الرقمي في أحد أكثر القطاعات تنظيمًا حول العالم.
خدمات أتش بي إي تسهل وتعزز رحلة الذكاء الاصطناعي لتسريع مدة تحقيق القيمة
تسهم خدمات أتش بي إي الجديدة في التخفيف من عبء بناء واعتماد مصنع الذكاء الاصطناعي، وتُسرّع مدة تحقيق القيمة من خلال خدمات جديدة تُساعد العملاء في مسيرتهم نحو تبني الذكاء الاصطناعي. تشمل الخدمات الجديدة تصميم مصنع الذكاء الاصطناعي، وتمويلها، وبنائها، وتأمينها من اليوم الأول إلى اليوم الثاني وما بعده، مع التركيز على التشغيل بكفاءة واستدامة. كما تشمل الخدمات تطوير النماذج ونقلها، وتحليل فوائد الأعمال، والنشر، والتعليم، والإدارة، والدعم المستمر، والتحديثات التقنية.
خدمات أتش بي إي المالية تمكن الشركات من بدء مسيرتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة
تُقدم خدمات أتش بي إي المالية برنامجًا جديدًا يُساعد الشركات على بدء مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في وقت أسرع مع دفعات أقل للسحابة الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الأولى. كما تُقدم مجموعة شاملة من خدمات التمويل ودورة حياة تكنولوجيا المعلومات القابلة للتخصيص، مما يُساعد الشركات على تسريع عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك برنامجًا يُتيح للعملاء استخدام أصولهم التقنية الحالية كمصدر مالي لتمويل مشاريع ذكاء اصطناعي إضافية.
• سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي توفر حماية للاستثمارات وإدارة مغلقة ومعزولة، بالإضافة إلى خوادم HPE ProLiant Compute Gen12، مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.
• يعد خادم HPE Compute XD690 الجديد، الذي يأتي مزودًا بثماني وحدات معالجة رسومات NVIDIA Blackwell Ultra، أحدث إضافة إلى مجموعة حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي.
• يُزوّد HPE Alletra Storage MP X10000 مصنع الذكاء الاصطناعي ببيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع بروتوكول السياق النموذجي (MCP).
• يُعدّ برنامج أتش بي إي OpsRamp حلاً مُعتمدًا للمراقبة ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا.
• تساهم أتش بي إي في تسريع عملية تحقيق القيمة من الذكاء الاصطناعي من خلال دعم أكثر من 75 حالة استخدام عبر 26 شريكًا جديدًا في Unleash AI إلى جانب أحدث مخططات إنفيديا.
• أتش بي إي تتعاون مع أكسنتشر لإطلاق حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاصة بالخدمات المالية في السوق باستخدام منصة مصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي من إنفيديا عبر سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 يونيو 2025 – HPE Discover، لاس فيغاس 2025 - أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم إطلاق عن حلول جديدة تهدف إلى تسريع عملية تطوير وتبني وإدارة مصنع الذكاء الاصطناعي في دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لدى مختلف أنواع المؤسسات.
وتعمل أتش بي إي على توسيع مجموعة حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي لمصنع الذكاء الاصطناعي عبر إضافة وحدات معالجة الرسومات إنفيديا Blackwell، والتي تتضمن حلولًا جديدة قابلة للتكوين، مصممة خصيصًا لمزودي الخدمات، ومطوري النماذج، والجهات السيادية، بالإضافة إلى الجيل الجديد من سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي، الذي هو عبارة عن مصنع للذكاء الاصطناعي جاهز للاستخدام من قبل الشركات. وتسهم هذه الحلول والخدمات المتكاملة لمصنع الذكاء الاطصناعي في إزالة التعقيدات التي تطرأ على العملاء عند القيام ببناء مركز حديث للبيانات مجهز بتقنيات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم.
وبهذه المناسبة، قال أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أتش بي إي، أن الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعه التوليدي، والوكيل، والمادي، يمتلك القدرة على إحداث تحوّل جذري في الإنتاج العالمي وإحداث تغييرات مستدامة في المجتمعات. إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تتحقق إلا بوجود بنية تحتية قوية وبيانات موثوقة تدعمها. وشدد نيري على أهمية امتلاك المؤسسات للرؤية والذكاء والبيانات اللازمة لاقتناص الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن وجود الأساس التقني السليم بات ضرورة لا غنى عنها. وأضاف نيري أن شركتي أتش بي إي وإنفيديا توفران معًا نهجًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المؤسسات من تحقيق تطلعاتها المستقبلية وتقديم قيمة مستدامة لأعمالها.
بدوره، أكد جينسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن العالم يدخل عصرًا صناعيًا جديدًا يتميز بالقدرة على توليد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وأضاف: "من خلال هذا التعاون، تقدم كل من أتش بي إي وإنفيديا بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التحول، وتمكين الشركات من الاستفادة من بياناتها لدفع عجلة الابتكار بسرعة ودقة غير مسبوقتين".
أتش بي إي تُسرّع عملية تحقيق القيمة من مصنع الذكاء الاصطناعي من خلال الجيل الجديد من حلول السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي
تعتبر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي، العرض الرئيسي ضمن محفظة حلول حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي، وهي عبارة عن مصنع ذكاء اصطناعي متكامل وجاهز للاستخدام يجمع تقنيات إنفيديا المتقدمة في الحوسبة المسرعة والشبكات والبرمجيات. وستوفر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي:
• دعم لتقنيات الحوسبة المسرعة من إنفيديا Blackwell عبر خوادم HPE ProLiant Compute Gen12، التي احتلت المرتبة الأولى في أكثر من 23 اختبارًا للذكاء الاصطناعي . وتوفر هذه الخوادم بيئة آمنة لمنع التلاعب، مع تقنيات التشفير ما بعد الكم[i]، وإمكانات سلسلة توريد موثوقة على مستوى الحامل والخادم.
• حماية الاستثمار وقابلية التوسع السلس من جيل إلى آخر من وحدات معالجة الرسومات، بما في ذلك إنفيديا H200 NVL والآن مع وحدات معالجة الرسومات إنفيديا RTX PRO™ 6000 Server Edition لدعم مجموعة واسعة من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، بما في ذلك حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل والمادي. وتعمل بنية اتحادية جديدة على تجميع الموارد لتوفير وحدات معالجة الرسومات والموارد الجديدة لجميع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
• إدارة مغلقة ومعزولة للمؤسسات التي تتطلب أعلى معايير الخصوصية للبيانات.
• نظام تعدد المستأجرين، الذي يمكن الفرق المختلفة في المؤسسات من التعاون وتقسيم الموارد.
• أحدث مخططات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، والتي تشمل مخططات إنفيديا AI-Q الخاصة بإنشاء الذكاء الاصطناعي الوكيل وحسن سير العمل.
• برنامج "جرّب واشترِ" الذي يتيح للعملاء اختبار السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات العالية الأداء التابعة لشركة Equinix العالمية قبل اتخاذ قرار الشراء.
أتش بي إي توسّع منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق حلول جديدة معتمدة، ترتكز على ابتكارات رائدة في القطاع.
حلول مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة تجمع بين أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وخبرة أتش بي إي العريقة التي تعود إلى أكثر من خمسة عقود في مجال التبريد السائل، وبرنامج Morpheus للمؤسسات للحفاظ على مستوى تحكم موحد. وبخلاف معظم الحلول المنافسة، تتميز هذه الحلول المُعتمدة والمترابطة بالكامل بأنها نماذج تقنية متكاملة مركبة مسبقًا للعملاء، لتسريع مدة تحقيق القيمة.
• استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي: يوفر برنامج أتش بي إي OpsRamp إمكانية المراقبة الشاملة عبر السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي وحلول مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويعتمد هذا الحل الآن لمراقبة مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا.
• صُمم مصنع الذكاء الاصطناعي الجديد على نطاق واسع للمؤسسات الكبيرة، مثل مُقدمي الخدمات ومطوري النماذج. وتُقدم أتش بي إي نظام HPE ProLiant Compute XD، وبرامج ومخططات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، وتقنيات التبريد بالهواء والسائل، ومجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية والمهنية.
• صُمم مصنع الذكاء الاصطناعي الجديدة للدول والحكومات ومؤسسات القطاع العام، وتوفر قدرات متخصصة إضافية مثل الإدارة المغلقة والمعزولة، والحلول والخدمات التي تُمكّن من تحقيق سيادة البيانات والتكنولوجيا والتشغيل.
من خلال الاستفادة من التصميم المعتمد لمصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، يمكن اعتماد حلول مصنع الذكاء الاصطناعي من أتش بي إي باستخدام أحدث تقنيات الحوسبة المسرعة من إنفيديا، وشبكات إنفيديا Spectrum-X Ethernet، ووحدات معالجة البيانات إنفيديا BlueField-3، وبرامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا. وتضمن هذه الحلول الأداء الأمثل والأمان المطلق والقدرة على تحسين كفاءة التخزين وتسريع العملية، إلى جانب توفير بنية تحتية قابلة للتطوير تلبي متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي الجديد.
خادم HPE Compute XD690 ينضم إلى مجموعة حلول حوسبة إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أتش بي إي
يدعم خادم HPE Compute XD690 الجديد ثماني وحدات معالجة الرسومات إنفيديا Blackwell Ultra، ويعكس التزام أتش بي إي المستمر بتوفير أحدث ابتكارات إنفيديا في مجال الحوسبة المُسرّعة للذكاء الاصطناعي في وقت طرحها في السوق. يوفر HPE Performance Cluster Manager إدارة متكاملة للأنظمة، ومراقبة متقدمة للبنية التحتية، وتنبيهات عبر بيئات ذكاء اصطناعي كبيرة ومعقدة، تشمل آلاف العقد.
وحدة التخزين HPE Alletra Storage MP X10000 تغدي مصنع الذكاء الاصطناعي والوكلاء وحالات الاستخدام ببيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي
لضمان توفير بيانات غير مهيكلة جاهزة للذكاء الاصطناعي باستمرار لمصنع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ستدعم وحدة HPE Alletra Storage MP X10000 خوادم بروتوكول السياق النموذجي (MCP)، حيث تسهم عملية دمج هذا البروتوكول مع ذكاء البيانات المدمج في X10000 بتسريع عملية تدفق البيانات، مما يُمكّن مصنع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ووكلائه من معالجة البيانات غير المهيكلة بذكاء والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، يدعم X10000 التصميم المرجعي لمنصة بيانات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، حيث يوفر مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) لتبسيط عملية تدفق البيانات غير المهيكلة لعمليات الإدخال والاستدلال والتدريب والتعلم المستمر.
Unleash AI تضيف 26 شريكًا جديدًا، مما يُمكّن أتش بي إي من دعم أكثر من 75 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي
من خلال شركاء منظومة Unleash AI الجديدة، وأحدث مخططات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، والخدمات المهنية الداخلية، تُقدم أتش بي إي لعملائها أكثر من 75 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه المنظومة حلولًا برمجية متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل، والذكاء الاصطناعي السيادي، والمدن الذكية، والتطبيقات الصناعية والتصنيعية، وحوكمة البيانات والخصوصية، والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتحليلات الفيديو، والأمن، والأمن السيبراني.
سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي ومصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي يسهلان عملية الذكاء الاصطناعي الوكيل لقطاع الخدمات المالية
تتعاون أتش بي إي مع أكسنتشر لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لقطاعي الخدمات المالية والمشتريات، وذلك ضمن طرح مشترك جديد يجمع بين منصة "مصفاة أكسنتشر للذكاء الاصطناعي" المبنية على منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من إنفيديا، والتي سيتم نشرها عبر سحابة أتش بي إي الخاصة للذكاء الاصطناعي. تطبق إتش بي إي هذا الحل ضمن القسم المالي في الشركة، حيث ستستكشف استخداماته في استراتيجيات التصنيف والمشرتيات، وإدارة الإنفاق، وتحليل العلاقات الاستراتيجية، وإدارة الالتزامات التعقادية. وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز عملية تبني الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار الرقمي في أحد أكثر القطاعات تنظيمًا حول العالم.
خدمات أتش بي إي تسهل وتعزز رحلة الذكاء الاصطناعي لتسريع مدة تحقيق القيمة
تسهم خدمات أتش بي إي الجديدة في التخفيف من عبء بناء واعتماد مصنع الذكاء الاصطناعي، وتُسرّع مدة تحقيق القيمة من خلال خدمات جديدة تُساعد العملاء في مسيرتهم نحو تبني الذكاء الاصطناعي. تشمل الخدمات الجديدة تصميم مصنع الذكاء الاصطناعي، وتمويلها، وبنائها، وتأمينها من اليوم الأول إلى اليوم الثاني وما بعده، مع التركيز على التشغيل بكفاءة واستدامة. كما تشمل الخدمات تطوير النماذج ونقلها، وتحليل فوائد الأعمال، والنشر، والتعليم، والإدارة، والدعم المستمر، والتحديثات التقنية.
خدمات أتش بي إي المالية تمكن الشركات من بدء مسيرتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة
تُقدم خدمات أتش بي إي المالية برنامجًا جديدًا يُساعد الشركات على بدء مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في وقت أسرع مع دفعات أقل للسحابة الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الأولى. كما تُقدم مجموعة شاملة من خدمات التمويل ودورة حياة تكنولوجيا المعلومات القابلة للتخصيص، مما يُساعد الشركات على تسريع عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك برنامجًا يُتيح للعملاء استخدام أصولهم التقنية الحالية كمصدر مالي لتمويل مشاريع ذكاء اصطناعي إضافية.
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