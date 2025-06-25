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إيران: مجالنا الجوي ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة

إيران: مجالنا الجوي ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة

2025-06-25 04:14:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 25 - 6 (كونا) -- أكدت وزارة الطرق الإيرانية اليوم الأربعاء أن المجال الجوي الإيراني ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الأجواء والأراضي الإيرانية ومن بينها العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية مجيد أخوان في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "المجال الجوي للبلاد لم يفتح بعد ولم تتخذ الوزارة قرارا بهذا الشأن".
وأضاف أخوان أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة ومن أجل سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية فقد تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي".
ودعا أخوان جميع الإيرانيين إلى عدم التوجه إلى المطارات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالرحلات الجوية من خلال المصادر الرسمية فقط.
وتعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر الجمعة ال13 من الشهر الجاري لهجوم واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول من أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق "تام وشامل" لإيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح أمس الثلاثاء. (النهاية) م و / م ج ب

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