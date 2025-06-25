إيران: مجالنا الجوي ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة

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إيران: مجالنا الجوي ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 25 - 6 (كونا) -- أكدت وزارة الطرق الإيرانية اليوم الأربعاء أن المجال الجوي الإيراني ما يزال مغلقا في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الأجواء والأراضي الإيرانية ومن بينها العاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية مجيد أخوان في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "المجال الجوي للبلاد لم يفتح بعد ولم تتخذ الوزارة قرارا بهذا الشأن".
وأضاف أخوان أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة ومن أجل سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية فقد تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي".
ودعا أخوان جميع الإيرانيين إلى عدم التوجه إلى المطارات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالرحلات الجوية من خلال المصادر الرسمية فقط.
وتعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر الجمعة ال13 من الشهر الجاري لهجوم واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول من أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق "تام وشامل" لإيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح أمس الثلاثاء. (النهاية) م و / م ج ب
وقال المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية مجيد أخوان في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "المجال الجوي للبلاد لم يفتح بعد ولم تتخذ الوزارة قرارا بهذا الشأن".
وأضاف أخوان أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة ومن أجل سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية فقد تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي".
ودعا أخوان جميع الإيرانيين إلى عدم التوجه إلى المطارات ومتابعة الأخبار المتعلقة بالرحلات الجوية من خلال المصادر الرسمية فقط.
وتعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر الجمعة ال13 من الشهر الجاري لهجوم واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول من أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق "تام وشامل" لإيقاف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ودخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح أمس الثلاثاء. (النهاية) م و / م ج ب
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