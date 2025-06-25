إعلام (الاحتلال): مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك (خانيونس) بغزة

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إعلام (الاحتلال): مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك (خانيونس) بغزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 25 - 6 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن سبعة ضباط وجنود من قوات الاحتلال قتلوا في معارك اندلعت بمدينة خانيوس في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن الحادث وقع مساء أمس جنوبي غزة وأسفر عن مقتل سبعة جنود من (كتيبة الهندسة القتالية) في تفجير ناقلة الجند المدرعة (بوما).
ووفق إعلام (الاحتلال) فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين فلسطينيين تمكنوا من إلصاق عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة قبل أن يغادروا المكان دون رصدهم واصفة الحدث بأنه "أخطر حادث تشهده غزة منذ أكثر من عام".
وعلى صعيد آخر ذكرت محافظة القدس في بيان صحفي اليوم أن مسنة فلسطينية استشهدت بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم (شعفاط) في مدينة (القدس).
وأوضحت المحافظة أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت زوج الشهيدة زهية العبيدي (66 عاما) للتحقيق.
وفي سياق متصل نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية عسكرية في بلدة (يعبد) القريبة من (جنين) شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ مساء أمس وتواصل اعتقال عشرات الشبان واحتجازهم في أحد البيوت للتحقيق موضحة أنه تم الإفراج عن عدد منهم فيما بقي عدد آخر قيد الاعتقال.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في أنحاء مختلفة من البلدة وكسرت محتوياتها وحولت عددا منها لثكنات عسكرية ونقاط مراقبة وسرقت أموالا. (النهاية)
ن ق / م ج ب
وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن الحادث وقع مساء أمس جنوبي غزة وأسفر عن مقتل سبعة جنود من (كتيبة الهندسة القتالية) في تفجير ناقلة الجند المدرعة (بوما).
ووفق إعلام (الاحتلال) فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين فلسطينيين تمكنوا من إلصاق عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة قبل أن يغادروا المكان دون رصدهم واصفة الحدث بأنه "أخطر حادث تشهده غزة منذ أكثر من عام".
وعلى صعيد آخر ذكرت محافظة القدس في بيان صحفي اليوم أن مسنة فلسطينية استشهدت بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم (شعفاط) في مدينة (القدس).
وأوضحت المحافظة أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت زوج الشهيدة زهية العبيدي (66 عاما) للتحقيق.
وفي سياق متصل نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية عسكرية في بلدة (يعبد) القريبة من (جنين) شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ مساء أمس وتواصل اعتقال عشرات الشبان واحتجازهم في أحد البيوت للتحقيق موضحة أنه تم الإفراج عن عدد منهم فيما بقي عدد آخر قيد الاعتقال.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في أنحاء مختلفة من البلدة وكسرت محتوياتها وحولت عددا منها لثكنات عسكرية ونقاط مراقبة وسرقت أموالا. (النهاية)
ن ق / م ج ب
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