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إعلام (الاحتلال): مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك (خانيونس) بغزة

إعلام (الاحتلال): مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك (خانيونس) بغزة

2025-06-25 04:14:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 25 - 6 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن سبعة ضباط وجنود من قوات الاحتلال قتلوا في معارك اندلعت بمدينة خانيوس في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن الحادث وقع مساء أمس جنوبي غزة وأسفر عن مقتل سبعة جنود من (كتيبة الهندسة القتالية) في تفجير ناقلة الجند المدرعة (بوما).
ووفق إعلام (الاحتلال) فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين فلسطينيين تمكنوا من إلصاق عبوة ناسفة بناقلة جند مدرعة قبل أن يغادروا المكان دون رصدهم واصفة الحدث بأنه "أخطر حادث تشهده غزة منذ أكثر من عام".
وعلى صعيد آخر ذكرت محافظة القدس في بيان صحفي اليوم أن مسنة فلسطينية استشهدت بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم (شعفاط) في مدينة (القدس).
وأوضحت المحافظة أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت زوج الشهيدة زهية العبيدي (66 عاما) للتحقيق.
وفي سياق متصل نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية عسكرية في بلدة (يعبد) القريبة من (جنين) شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ مساء أمس وتواصل اعتقال عشرات الشبان واحتجازهم في أحد البيوت للتحقيق موضحة أنه تم الإفراج عن عدد منهم فيما بقي عدد آخر قيد الاعتقال.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في أنحاء مختلفة من البلدة وكسرت محتوياتها وحولت عددا منها لثكنات عسكرية ونقاط مراقبة وسرقت أموالا. (النهاية)

ن ق / م ج ب


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