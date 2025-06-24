رئيس لجنة تطوير السياحة في سان بطرسبرغ: 27% ارتفاع عدد السواح الخليجيين

رئيس لجنة تطوير السياحة في سان بطرسبرغ: 27% ارتفاع عدد السواح الخليجيين
وأضاف، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025، شهدنا في عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 27% في عدد الزوار القادمين من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والبحرين، مقارنة بالعام الذي سبقه. وتُعد هذه المؤشرات مشجعة للغاية لتعزيز جهود الترويج والتبادل السياحي المشترك.
ولفت، نعمل حاليًا على تطوير برامج سياحية مخصصة للزوار من هذه المنطقة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية، إلى جانب التعاون مع شركات طيران ومكاتب سياحية لفتح مسارات مباشرة وجولات سياحية منظمة.
وختم، نحن على قناعة بأن سان بطرسبرغ، بما تملكه من إرث تاريخي غني ومشهد ثقافي نابض، قادرة على أن تكون وجهة مفضلة للسائح الخليجي الباحث عن تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والفن والطبيعة.
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