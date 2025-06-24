رئيس لجنة تطوير السياحة في سان بطرسبرغ: 27% ارتفاع عدد السواح الخليجيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد يفغيني بانكيفيتش، رئيس لجنة تطوير السياحة في سان بطرسبرغ، أن المدينة الروسية تولي أهمية متزايدة لتعزيز علاقات التعاون السياحي مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة دول الخليج العربي، لما تتمتع به هذه الأسواق من نمو لافت في حركة السياحة الوافدة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025، شهدنا في عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 27% في عدد الزوار القادمين من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والبحرين، مقارنة بالعام الذي سبقه. وتُعد هذه المؤشرات مشجعة للغاية لتعزيز جهود الترويج والتبادل السياحي المشترك.

ولفت، نعمل حاليًا على تطوير برامج سياحية مخصصة للزوار من هذه المنطقة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية، إلى جانب التعاون مع شركات طيران ومكاتب سياحية لفتح مسارات مباشرة وجولات سياحية منظمة.

وختم، نحن على قناعة بأن سان بطرسبرغ، بما تملكه من إرث تاريخي غني ومشهد ثقافي نابض، قادرة على أن تكون وجهة مفضلة للسائح الخليجي الباحث عن تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والفن والطبيعة.