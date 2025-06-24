أبرز تعديلات حبس المدين في الأردن 2025: ما الجديد في حقوق الدائن والمدين؟

MENAFN - Amman Net) شهدت المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الأخيرة تطورات جوهرية في التشريعات المرتبطة بتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق المدنية للأفراد من جهة، وضمان استقرار التعاملات التجارية والمالية من جهة أخرى. ويُعد تعديل قانون التنفيذ، ولا سيما ما يتعلق بحبس المدين في الديون التعاقدية، من أبرز هذه التغييرات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

ففي ظل تصاعد المطالبات الحقوقية والضغوط الدولية لوقف الحبس المدني بسبب الديون، أقرّت الحكومة الأردنية تعديلات تدريجية على القانون، منحت مهلة انتقالية انتهت في يونيو 2025، ليصبح بعدها الحبس في الديون التعاقدية موقوفاً بشكل شبه كامل ، باستثناء حالات محددة كالإيجارات والحقوق العمالية. ويأتي هذا التحول في سياق مراجعة أعمق لمنظومة العدالة المدنية، تهدف إلى الحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية السلبية للحبس، وتفعيل أدوات مدنية بديلة لضمان تحصيل الديون.

يهدف هذا المقال إلى استعراض شامل ومفصل لأبرز التعديلات التي طرأت على قانون حبس المدين في الأردن، وتحليل أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التحديات المتوقعة والبدائل المقترحة لضمان حقوق الدائنين، في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب توازناً حكيماً بين حماية الحريات الفردية وتعزيز ثقة السوق.



أُصدر قانون التنفيذ المعدّل رقم (9) لسنة 2022 ، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول يونيو 2022، شمل تعديل المادة 22 المتعلقة بحبس المدين

حدد دُخول التعديلات حيّز التنفيذ في 25 يونيو 2025 ، لتدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري 2025 .





يجوز حبس المدين فقط في حالتين محددتين:





الديون العمالية .

ديون إيجار العقارات .

بخلاف ذلك، يتم إيقاف الحبس عن معظم الديون التعاقدية والديون الشخصية

يصبح الحبس في حالات مسموحة:

بحد أقصى 60 يومًا لكل دين سنويًا.

بما لا يزيد على 120 يومًا سنويًا بغض النظر عن عدد الدائنين



القانون يوسع الاستثناءات لتشمل:





الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا أو النساء الحوامل.

كذلك المدين المفلس أو المعسر، أو من دينه 5,000 دينار أو أقل، أو من ضمن تأمينات أو رهن، وأقارب الدرجة الأولى





للدائن الحق في طلب حبس المدين فقط إذا:





لم يلتزم بتسوية تتناسب مع قدرته المالية.



لم يسدد دفعة أولى وفق الاتفاق.

إذا رفض الدائن التسوية، تحيل المحكمة النزاع لطرفي العقد، وتقدر إمكانيات المدين قبل إصدار قرار بالحجز أو الحبس

يستثنى من وقف الحبس على الديون الناشئة عن:



جرائم ، أو تعويضات ناتجة عن جريمة جنائية.



النفقات (مثل الأقساط).

المهر المحكوم به .





أصبح إصدار الشيك بدون رصيد أو أمراً بعدم الدفع غير مجرم بمقتضى التعديل على المادة 421 من قانون العقوبات.

تحوّل الشيك إلى سند دفع مدني فقط اعتبارًا من منتصف 2025 .





وصف القانون بأنه يوازن بين حقوق الدائن والمدين .



بيّن أن تجربة العامين أثبتت جدارة التعديل، وأنه في منتصف 2025 سينتهي الحبس عن أغلب الديون التعاقدية



شدّد على ضرورة إيجاد بدائل للحبس لتضمن تحصيل حقوق الدائنين كالقيود المدنية أو المراقبة، إذ غيابها قد يؤدي إلى "تلكؤ" في عجلة الاقتصاد وضعف ثقة الدائنين.

دعا لتوسيع حالات الحبس أو إيجاد ضمانات بديلة تحفيزية، مثل تقييد السفر أو الحجز على الأموال، إلى جانب الشروع في تطبيق الإعدام المدني





حماية حقوق الإنسان ومنع الحبس بسبب الديون المدنية ينسجم مع المعاهدات الدولية (العهد الدولي للحقوق المدنية)

يُخفف الضغط على السجون ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على العائلات والمجتمع .





قد تتأثر ثقة الدائنين وتُضعف الائتمان التجاري ، مما قد يدفعهم لمطالبة الدفع النقدي الفوري أو تجنب التعامل بالأجل .

عدم وجود بدائل فعالة قد يؤدي لركود اقتصادي وزيادة اللجوء إلى الطلاق القضائي أو القسري لاستيفاء الحقوق، مما يؤثر على المعاملات الزمنية والعقود الإنتاجية .



: منع المدين من تصريف أمواله أو السفر دون تسوية الدين.وبيعها بالمزاد العلني.بصفته وسيلة ضغط مؤقتة.: مثل المراقبة الإلكترونية، الخدمة العامة بدلاً من الحبس.



القانون الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد أيام (من 25 يونيو 2025) ، معلنًا نهاية دور الحبس في القروض الشخصية والتعاقدية، باستثناء الإيجارات والحقوق العمالية

ما يلزم الآن هو إقرار بدائل قانونية مقننة وفعالة تقنن حالات الحجز والتقييد وتمنح الدائن الأمان دون المساس بحرية المدين.



يُوصى بشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لوضع آليات تنفيذية واضحة: معاملات بنكية، نظم للحجز والتقييد، وبرمجيات للمراقبة الإلكترونية.



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